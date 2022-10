O que abre e fecha em São Paulo no feriado do 12 de outubro

O que abre e fecha em São Paulo no feriado do 12 de outubro

Neste 12 de outubro é Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, portanto é feriado em todo o País. Com feriado em plena quarta-feira, há serviços essenciais que funcionarão com horário de atendimento diferenciado, e outros que não vão abrir as portas.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, algumas unidades de saúde na capital vão atender, principalmente para a vacinação. Praças e parques também estarão funcionando para que a população possa aproveitar o feriado relaxando ou praticando exercícios.

Agências bancárias, Correios e órgãos públicos, por exemplo, não vão funcionar. Por ser feriado, o rodízio de veículos ficará suspenso para carros e caminhões. Confira abaixo o que abre e fecha em São Paulo no feriado.

O que abre e fecha em São Paulo no feriado nos Transportes

O que abre e fecha em São Paulo no feriado inclui alteração na programação do rodízio de veículos. Nesta quarta-feira, o rodízio municipal de veículos estará suspenso tanto para carros quanto para caminhões.

Conforme a Prefeitura Municipal de São Paulo, as zonas máximas de restrição à circulação de caminhões e aos Fretados (ZMRF) também ficarão suspensas. A circulação de veículos nas faixas exclusivas de ônibus estará liberada o dia todo.

A ciclofaixa de lazer funcionará das 7h às 16h. Já a zona azul vai atuar de acordo com a sinalização local.

SPTrans

Quem for pegar os coletivos deve se atentar aos horários, isso porque a circulação no feriado de 12 de Outubro será a mesma dos sábados. De acordo com o UOL, a frota funcionará com 57,5%, ou seja, serão 6,8 mil coletivos transitando pela capital.

Em relação ao atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes, a Prefeitura de São Paulo informou que será normal, das 6h às 22h. No entanto, o Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados.

O público que precisar fazer a recarga do bilhete tem a opção de fazer por aplicativo. por meio de aplicativos. A lista dos aplicativos credenciados está no site da SPTRans.

Lembrando que depois de fazer a compra dos créditos, é preciso recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Veja o que abre e fecha em São Paulo no feriado:

Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes – funcionamento normal 6h às 22h

Posto Central da SPTrans – fechado

Posto de Apoio à Mulher – fechado

Lojas Jabaquara e Santana – fechadas

A Prefeitura Municipal de São Paulo também informou que o Posto de Apoio à Mulher, que fica no Terminal Sacomã, não realizará atendimento na quarta-feira. As mulheres que precisarem devem comparecer à Casa da Mulher Brasileira.

Metrô e trem

O que abre e fecha em São Paulo no feriado afeta diretamente o transporte público. O metrô vai funcionar normalmente, segundo o UOL, das 4h40 até meia-noite. No entanto, o serviço será como de um domingo.

A CTMP vai funcionar também com operação de domingo, mas com trens reservas para atender um possível aumento de demanda, especialmente para torcedores que forem ver a partida final da Copa do Brasil.

E um lembrete: a linha 10-turquesa está com obras na linha entre as estações Santo André e Tamanduateí, então os veículos terão paradas obrigatórias em Tamanduateí, São Caetano do Sul, Utinga, Prefeito Saladino e Santo André, segundo informou o UOL.

O que abre e fecha em São Paulo no feriado na Saúde

Quanto à saúde, o que abre e fecha em São Paulo no feriado inclui unidades de saúde, AMAs e UBSs Integradas.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, as campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas pelas AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Integradas, das 7h às 19h. O endereço completo você encontra no link da Secretaria de Saúde.

Vão funcionar:

Hospitais Municipais;

Prontos-socorros Municipais;

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);

LET (Laboratório de Emergência Toxicológica);

Crue (Complexo Regulador de Urgência e Emergência);

Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência);

AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 12h – das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

CCI (Centro de Controle de Intoxicações).

Unidades que estarão fechadas:

UBSs (Unidades Básicas de Saúde);

AEs (Ambulatórios de Especialidades);

HD (Hospitais Dia) 12h;

Caps (Centro de Atenção Psicossocial) II;

Ceccos (Centros de Convivência e Cooperativa);

CERs (Centros Especializados em Reabilitação);

Unidades da Rede Municipal Especializada em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)/Aids;

Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos; Unidades de Vigilância em Saúde;

Ainda conforme a Prefeitura de São Paulo, os Hospitais Dia 24h e os Caps III vão atender apenas demandas internas, ou seja, vão funcionar, mas sem atendimento ao público. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância Epidemiológica e a Divisão de Vigilância em Zoonoses.

Bancos, agências do INSS e Correios

Quem precisar de serviços de bancos, agências do INSS e Correios devem procurar atendimento somente na quinta-feira, dia 13. Estes serviços estarão fechados durante o feriado do dia 12 de Outubro em São Paulo capital.

De acordo com reportagem do UOL, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informou que nenhuma agência bancária no País vai abrir as portas. Os clientes que precisarem vão contar com as áreas de autoatendimento como aplicativo, mobile banking e caixas eletrônicos.

As contas com vencimento para o dia 12 de outubro poderão ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo de juros.

O mesmo vale para as agências do INSS que não abrirá as portas para atendimento neste feriado. Os Correios também fecham pelo dia de Nossa Senhora Aparecida.

Ainda conforme reportagem do UOL, quem precisar falar com os Correios pode tentar o chat ou os telefones: 0800-725-7282, 0800-725-0100 e 3003-0100.

Parques municipais

O que abre e fechado em São Paulo no feriado não altera a programação dos parques municipais naturais e urbanos, que segundo a Prefeitura de São Paulo, vão funcionar normalmente.

Para conferir o horário de cada unidade basta acessar o site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

Subprefeituras e repartições públicas

O que abre e fecha no feriado em São Paulo em relação ao serviço público? Segundo a Prefeitura de São Paulo, as praças de atendimento de todas as 32 subprefeituras ficarão fechadas.

Os ecopontos da capital vão funcionar das 6h às 18h, já os pátios de compostagem das 14h às 22h.

A Casa da Mulher Brasileira manterá atendimento 24h para mulheres vítimas de violência. No entanto, não haverá nos demais atendimentos da secretaria.

Quanto aos serviços para pessoas com deficiência, apenas a Central de Intermediação em Libras funcionará normalmente, com atendimento 24h.

O CAF (Centro de Atendimento da Fazenda) ficará fechado no feriado desta quarta-feira, dia 12 de outubro, assim como o FAB LAB Livre SP, Telecentros e Descomplica SP.