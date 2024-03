Onda de Calor no fim do verão vai levar SP a temperatura perto dos 40ºC

O verão está chegando ao fim, mas uma nova onda de calor no mês de março vai afetar grande parte do Centro-Sul do Brasil, incluindo o estado de São Paulo. Isso significa que o outono de 2024, que começa dia 20, não trará um clima ameno. Pelo contrário, as altas temperaturas e o clima abafado vão continuar até o fim do mês.

Previsão da onda de calor em São Paulo

De acordo com a Metsul, o estado de São Paulo sofrerá com o calor excessivo, no interior e na capital. Em algumas cidades, é prevista uma temperatura de 35ºC, mas também será comum no período que os termômetros cheguem aos 40ºC.

Para ter ideia do calorão, até a cidade de São Paulo, que costuma ter um clima ameno, acompanhando o outono, vai registrar um calor perto dos 40ºC e escassez de chuva nos próximos - isso nos próximos dez dias.

A temperatura na capital deve começar a escalonar a partir de segunda, 11, e na quarta-feira, 13 de março, já deve marcar 32ºC. Para sábado, a previsão é de 36ºC, com sensação térmica de 37ºC.

Estado mais afetado

A previsão é de que o estado de Mato Grosso do Sul seja o principal afetado nesta onda de calor de março e os termômetros na região devem passar dos 40ºC, em especial na fronteira com o Paraguai e a Bolívia.