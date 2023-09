Passando calor? 8 lugares para se refrescar em São Paulo

O Brasil enfrenta uma onda de calor na última semana, que atinge o ápice neste sábado e domingo, 23 e 24. São Paulo é um dos estados em alerta de "grande perigo" pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vive uma alta de temperatura atípica para a época do ano. O DCI preparou uma lista de lugares para os paulistanos que querem um refúgio para se refrescar em meio ao sol tórrido. Confira!

Parque da Cantareira em São Paulo tem cachoeiras

O Parque da Cantareira está localizado na divisa entre a capital e os municípios de Guarulhos e Mairiporã. Há uma trilha no local que leva a três cachoeiras diferentes ao longo dos 3 km de extensão, as quais podem ser acessadas por qualquer pessoa disposta a fazer a caminhada. Não é necessário um guia, já que o trajeto é considerado de nível fácil.

Os visitantes podem acessar as cachoeiras do Tombo, do Engordador e do Véu mediante a compra de ingresso pelo site da Urbia ou no local.

Onde: Núcleo Pedra Grande Rua do Horto, 931, Horto Florestal - São Paulo

Núcleo Águas Claras Av. Sen. José Ermírio Moraes, S/N - Sítio Barrocada, Mairiporã

Núcleo Engordador Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 19100 - Jardim Cachoeira, São Paulo (somente finais de semana e feriados)

Horário: de quarta a domingo e feriados, das 08h às 17h. A entrada é permitida até às 16h.

Preço: R$ 50 a inteira ou R$ 25 a meia-entrada.

Piscinas públicas dos Centros Esportivos

A capital tem 46 Centros Esportivos espalhados pela cidade, que abrigam 26 piscinas públicas abertas para o uso da população. Para utilizá-las, é necessário ter a carteirinha do CE, que pode ser feita no local mediante a apresentação de documento de identificação, comprovante de endereço e foto 3x4.

Há algumas regras para a utilização das piscinas. É permitido usar protetor solar, touca de natação, óculos de natação e flutuadores de braços ou boia de cintura em crianças. Também existe uma lista de itens proibidos disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo.

Onde: confira aqui o endereço de todas as piscinas.

Horário: terça a aomingo: 8h às 12h - 13h às 17h.

As piscinas são fechadas para manutenção às segundas-feiras.

Preço: gratuito

Sesc 24 de maio no centro de São Paulo

O Sesc 24 de Maio é outra opção para quem quer se refrescar. O local abriga uma piscina no topo do edifício com uma vista panorâmica para toda a cidade, além de um mirante e uma área com jardins e cafeteria.

Para utilizá-la, é necessário ter uma credencial plena ou credencial de atividades. Também é obrigatório apresentar um exame dermatológico recente.

Onde: R. 24 de Maio, 109, República

Horário: de terça-feira a sábado, das 9h às 21h. Domingo, das 9h às 18h

Preço: gratuito

Parque Aquático Magic City

O Magic City fica no município de Suzano, a 60 km da capital paulista. Quem não tem carro pode chegar até a cidade por meio da Linha 11-Coral da CPTM e descer na estação Suzano.

O parque aquático oferece piscinas, piscina de ondas, piscinas aquecidas, toboáguas, fazendinha, restaurantes, lanchonetes e estacionamento. Há também serviço de hospedagem para quem prefere ficar hospedado no local.

Onde: Estrada do Pavoeiro, 8.870 - Índio Tibiriçá, Km 58,5, Suzano/SP

Horário: das 10h às 17h. Consulte no calendário os dias de funcionamento

Preço: a partir de R$ 39,90

Parque Augusta

Localizado na esquina da Rua Augusta com a Caio Prado, o Parque Augusta se tornou a "praia" dos paulistas desde que foi aberto. O público costuma ir ao local com roupas de banho para tomar sol na grande área verde, que conta com muitas árvores para ajudar a refrescar. Há também bebedouros, redários, bicicletário e espaço para pets.

Aos finais de semana, costumam ocorrer apresentações de artistas independentes que trazem entretenimento para o público no local.

Onde: R. Augusta, 200 - Consolação, São Paulo

Horário: das 5h às 21h

Preço: gratuito

Represa de Guarapiranga

Um cantinho para se refrescar na Zona Sul de São Paulo é a Represa de Guarapiranga, localizada no bairro de Interlagos. Além de ser um reservatório de água potável, o local também oferece uma praia de água doce, trilhas, áreas para prática de atividades náuticas e aluguel de lanchas por hora.

O local é ótimo para quem gosta de praticar esportes aquáticos, como o stand-up paddle, ou somente tomar um banho para aliviar o calor.

Onde: Estrada do Riviera, 3286

Horário: de terça a domingo, das 8h às 17h

Preço: gratuito

Day Use de Hotéis

Quer tirar um dia para relaxar fora de casa? Alguns hotéis oferecem a modalidade Day Use, que permite que o hóspede pague apenas por algumas horas para utilizar a piscina, sauna, spa, quartos, academia e outras comodidades do local.

Cada hotel tem suas próprias regras de utilização e preços. Entre os estabelecimentos que oferecem o Day Use, estão o Grand Hyatt, Hilton, Mercury, entre outras opções de luxo.

Sorveterias

Além das piscinas e cachoeiras, outra forma de se refrescar é tomando um sorvete ou açaí. São Paulo oferece centenas de opções de sorveterias e gelaterias por toda a cidade, algumas delas com outras opções de sobremesas diferentes do tradicional. Há também opções para os veganos: a Frida e Mina, por exemplo, utiliza apenas ingredientes sazonais e orgânicos, além de sabores sem o uso de alimentos de origem animal.

Entre os locais mais famosos da cidade estão Bacio di Latte, Freddo, San Paolo Gelato, Chiquinho Sorvetes, Amor aos Pedaços, entre outros.

