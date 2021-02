Previsão do tempo SP: fim de semana tem chuva forte na Capital

Para quem não é fã de calor, os próximos dias serão agradáveis na capital paulista, segundo a previsão do tempo SP. As temperaturas altas deram uma trégua nas últimas semanas, após uma curta temporada de calor que levou os termômetros da cidade a atingirem a máxima de 34ºC no final de fevereiro.

De acordo com informações da CGE da Prefeitura de São Paulo, a previsão dos próximos dias é de sol entre nuvens e condições para pancadas de chuva que devem se concentrar no período das tardes.

Previsão do tempo SP – Sábado (13/02/2021)

O dia pode começar com chuvas durante a madrugada, mas o sol aparece entre muitas nuvens especialmente no decorrer da manhã. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 25ºC. No decorrer da tarde as instabilidades voltam a ganhar força e as chuvas retornam na forma de pancadas com descargas elétricas e rajadas de vento.

Máxima de 25ºC

Mínima de 18ºC

O sábado (13) ainda pode começar com chuvas durante a madrugada, mas o sol aparece entre muitas nuvens especialmente no decorrer da manhã. Os termômetros variam entre mínimas de 18ºC e máximas de 25ºC. No decorrer da tarde as instabilidades voltam a ganhar força e as chuvas retornam na forma de pancadas com descargas elétricas e rajadas de vento.

O domingo (14) deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 18ºC, enquanto as máximas podem superar os 29ºC. O calor e a chegada da brisa marítima voltam a intensificar as áreas de instabilidade entre o final da tarde e o início da noite, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas.

Previsão do tempo SP – Domingo (14/02/2021)

- PUBLICIDADE. -

O dia deve apresentar sol entre nuvens e temperaturas em elevação. As mínimas oscilam em torno dos 18ºC, enquanto as máximas podem superar os 29ºC. O calor e a chegada da brisa marítima voltam a intensificar as áreas de instabilidade entre o final da tarde e o início da noite, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas.

Máxima de 29ºC

Mínima de 18ºC

Dia mais quente do ano até agora

A previsão do tempo SP registrou que o dia 30 de janeiro foi o mais quente do ano até agora, com 33,7ºC de média na cidade de São Paulo. Segundo o CGE, o bairro da Vila Mariana, zona sudeste da capital, teve temperatura ainda maior chegando aos 35,6ºC.