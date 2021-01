Previsão do tempo SP indica fim de semana com calor de 33ºC

Esta quinta-feira, dia 28 de janeiro, foi marcada pelo sol e clima típico de verão em toda a cidade de São Paulo. Segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo, a máxima média atingiu 31°C, e a sensação de tempo abafado predominou. Mas quem achou o dia quente, é preciso se preparar para os próximos, pois o calor não dará trégua, diferentemente dos temporais de forte intensidade, promete a previsão do tempo SP.

Sexta-feira (29/01) – Previsão do tempo SP

A sexta-feira, dia 29 de janeiro, também será marcada por calor e chuva rápida no período da tarde. A madrugada terá termômetros por volta dos 20°C e o amanhecer com poucas nuvens e predomínio de sol no decorrer do dia. A temperatura máxima vai atingir os 33°C, com percentuais de umidade entre 31% e 90%.

Sábado (30) – Previsão do tempo SP

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

No sábado, dia 30 de janeiro, o cenário atmosférico mudará um pouco. A madrugada terá temperatura média de 21°C e predomínio de sol com poucas nuvens no decorrer do dia. A máxima vai chegar aos 33°C e os menores percentuais de umidade do ar ficarão próximos dos 30%, abaixo em alguns bairros da Capital. O dia vai terminar com céu nublado e sem previsão de chuvas.

Domingo (31) – Previsão do tempo SP

No domingo, dia 31 de janeiro, os percentuais de chuva aumentam em comparação aos dias anteriores. Segundo o Climatempo, o dia será marcado pelo sol e o aumento de nuvens no fim da manhã e início da tarde. As pancadas de chuva estão previstas para acontecer no período da tarde e à noite, em pontos isolados da capital. A temperatura mínima será de 22ºC e máxima de 33ºC.

São Paulo segue na fase laranja e vermelha

Apesar do final de semana ser ensolarado, os paulistas não vão poder aproveitar o dia fora de casa. Isso porque até o dia 7 de fevereiro, a capital permanece na fase laranja e fase vermelha (válida diariamente a partir das 20h até 6h, nos finais de semana e feriados) do plano de contingência da pandemia da Covid-19, de acordo com o Plano São Paulo, divulgado pelo governo do estado.

O que levou o governo ao endurecimento das regras foi o aumento dos números de casos, internações e óbitos. A 2º semana do ano foi a pior desde o início da pandemia, com 11.300 novos casos registrados no estado de SP. Na opinião de João Doria (PSDB), até que se tenha a maioria dos brasileiros vacinados “a interrupção do ciclo do vírus precisa de medidas para conter a propagação.”