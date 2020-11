Previsão do tempo SP indica máxima de 25ºC no domingo; veja a semana

A previsão do tempo SP indica um domingo (22) com sol e temperatura em elevação, mas não deve subir muito. O começo da semana (23) também deve ser sem chuvas na capital paulista, com máxima de 25ºC. A informação é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Previsão do tempo SP – Domingo (22/11/2020)

Entre o fim da tarde e a noite, os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade e a quantidade de nuvens aumenta. Pode garoar em alguns pontos da Capital e da Grande São Paulo. Mínima de 13°C e máxima de 25°C.

A nebulosidade aumenta no decorrer do dia e tem previsão de algumas pancadas de chuva com raios à tarde e em parte da noite, mas que não devem se prolongar por muitas horas.

Segunda-feira (21/11/2020)

A segunda-feira (23) será agradável com predomínio de sol e poucas nuvens. Os termômetros oscilam entre 14°C ao amanhecer e 25°C no meio da tarde. A nebulosidade aumenta no fim do dia, mas não há previsão de chuva.

Terça-feira (22/11/2020) – Previsão do tempo SP Sol com presença de nuvens à tarde. Máxima de 26ºC

Mínima de 16ºC. Quarta-feira (24/11/2020) Noite de tempo aberto. Sol com presença de nuvens à tarde. Máxima de 28ºC

Mínima de 16ºC. Quinta-feira (26/11/2020) – Previsão do tempo SP Máxima de 28ºC e mínima de 16ºC. Sol com presença de nuvens, sem chuva. Máxima de 28ºC

Mínima de 16ºC. Sexta-feira (27/11/2020) Sol com presença de nuvens, sem chuva. Máxima de 29ºC

