Você conhece o termo Caribe brasileiro? Para os apaixonados pelo turismo do litoral, com muita praia, sol, calor e mar azul, o Caribe é um sonho. Mas não é preciso viajar até as praias caribenhas para encontrar o mesmo visual de tirar o fôlego e encantar os viajantes mais apaixonados por praia.

No Brasil também dá para encontrar praias de água azul transparente, areia branquinha, e uma vegetação a beira-mar de impressionar. As praias do caribe brasileiro estão mais perto do que você imagina, e você pode visitá-las já nas suas próximas férias.

O que é o Caribe brasileiro?

O Caribe brasileiro não é uma região única dentro do nosso país. Pelo contrário, ele está espalhado por diversos Estados, contornando todo o país, e pode ser um destino bem perto e econômico para quem deseja ter uma viagem inesquecível sem precisar ir muito longe.

Dessa forma, você encontra o caribe brasileiro entre as diversas praias maravilhosas do Brasil, pois algumas se destacam pela beleza extrema e pelo encanto de suas águas, estrutura praieira e clima tropical e, dessa forma, receberam o apelido de Caribe brasileiro.

Quais as vantagens de conhecer o caribe brasileiro?

Somente quem é apaixonado por praia sonha em algum dia, conhecer as paradisíacas ilhas do Caribe. O mar caribenho é hipnotizante e, dessa forma, é difícil não querer registrar momentos inesquecíveis em Aruba, Cancun, Punta Cana e tantos outros destinos internacionais impressionantes!

São destinos turísticos especiais para a vida inteira! As cidades do Caribe e seus visitantes respiram o mar! Sem falar na areia branquinha e fina, toda salpicada de palmeiras e uma vegetação costeira que deixa tudo mais agradável! Mas você não precisa sair do Brasil para ter tudo isso!

Assim, com o dólar nas alturas, a opção é encontrar passeios tão maravilhosos quanto o Caribe (ou mais) dentro do Brasil. Que tal viver o clima caribenho em praias brasileiras?

O que levar na mala?

Para conhecer o Caribe brasileiro, não tem erro! Assim, aposte no seu visual de praia, com roupas frescas, leves, muitas roupas de banho, disposição e alegria! Não esqueça de incluir também um protetor solar, chapéus e sandálias leves para passar o dia com o pé na areia!

Quando viajar?

No caribe brasileiro é verão o ano inteiro! Aposte na alta temporada se quiser ainda mais a experiência única do agito das cidades praianas do caribe brasileiro! Caso prefira viajar com a família em um clima mais sossegado, prefira os meses de baixa temporada!

Apesar de estar sempre calor e sempre lindo nas praias do caribe brasileiro, evite a época de chuvas, para aproveitar ainda mais a água cristalina do mar brasileiro!

4 melhores destinos do Caribe brasileiro

1) Arraial do Cabo, RJ

Arraial do Cabo é o caribe encrustado na Região dos Lagos, um dos melhores destinos de praias do Rio de Janeiro. Assim, a região, antes uma pequena vila de pescadores, ganhou notoriedade nacional e internacional por suas águas tranquilas, cristalinas e um ecoturismo incrível, com mergulhos e passeios por suas diversas praias e ilhas de tirar o fôlego.

Fuja das datas comemorativas em Arraial do Cabo. A cidade pequena fica lotada de visitantes e você pode não curtir tanto as águas do caribe fluminense!

2) Parrachos de Maracajaú, RN

Os Parrachos de Maracajaú é um destino essencial para quem conhece o Rio Grande do Norte e ama o mar! Suas piscinas naturais de águas claras e mornas, em praias quase desconhecidas dão ainda mais a sensação de se estar no caribe, sem precisar sair do Brasil!

Assim, não deixe de fazer o tradicional passeio de catamarã, com mergulho livre de snorkel nesse mar de tirar o fôlego de tão lindo! E, para completar o dia, alugue um quadriciclo e sinta toda a vivacidade do vento e areias do litoral potiguar!

3) Morro de São Paulo, BA

Morro de São Paulo já é um destino incrível só de se encontrar na Bahia. Parada obrigatória para quem busca conhecer as delícias do paraíso baiano, Morro de São Paulo é outro destino que não deixa em nada a desejar para as ilhas caribenhas!

Seu mar de beleza indescritível, areias claras e fofas, festas e muita curtição vão transformar suas férias em um momento para nunca mais esquecer! Por isso, viva esse paraíso!

4) Jericoacoara, CE

E, para completar nossas dicas sobre o caribe brasileiro, não poderia faltar ele, o destino mais desejado de todo o Ceará! Escondido no litoral norte do estado, Jeri, como é conhecida por visitantes e famosos, ganhou fama nacional e internacional pelas suas águas doces e salgadas de impressionar, dunas de infindáveis areias claras e muita curtição!

Jericoacoara, há quem diga, é ainda melhor do que o próprio Caribe! Não deixe de conhecer e se apaixonar e descobrir os seus encantos!

Proteja-se do COVID-19 no Caribe Brasileiro

O mundo ainda vive um surto perigoso de coronavírus, por isso, é importante estar atento às recomendações de segurança contra possíveis contágios nas suas viagens! Dessa forma, conheça as praias do caribe brasileiro com segurança e cuide da sua saúde!

Assim, não esqueça de incluir na mala seu álcool gel e máscaras de proteção para visitar as melhores praias do país! Dessa maneira, mesmo abertos, os pontos turísticos do caribe brasileiro recomendam um distanciamento mínimo entre os turistas e visitantes e que as medidas de proteção contra o COVID-19 sejam seguidas!

Aproveite a viagem e divirta-se!