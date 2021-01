Previsão do Tempo SP aponta risco de alagamento até sexta

O final da tarde e início da noite da quinta-feira (21) e sexta-feira (22) terá fortes pancadas de chuvas, segundo afirmou o CGE da Prefeitura de SP. A previsão é que no decorrer do resto desta semana os volumes de chuva diminuam um pouco em relação aos dias anteriores, mas o tempo continuará instável.

Na quinta-feira (21) a temperatura terá uma elevação rápida. O dia começa na casa dos 20º e rapidamente irá para os 29°C, com percentuais mínimos de umidade. Já na sexta, a temperatura será praticamente a mesma, mínima de 20°C e máxima de 29°C. O dia será marcado por sol entre nuvens.

Noite desta quarta-feira (20) em SP – Previsão do Tempo

A noite desta quarta-feira (20) começa com céu nublado e temperaturas em declínio, segundo informações do CGE. Com máxima de 23ºC no início do anoitecer, a mínima prevista será de 20ºC.

Em relações as chuvas, os meteorologistas apontam que as próximas horas seguem sem condição para chuvas fortes, apenas chuva fraca e chuviscos.

Aniversário de SP – Previsão do Tempo

Na próxima segunda-feira (25), quando a cidade de São Paulo completará 467 anos, a previsão do tempo promete muito calor e umidade, segundo informou o Climatempo. O feriado será um típico dia de verão, com temperatura alta previsão de pancadas de chuva entre o final da tarde e o começo da noite.

Alerta de alagamentos

Com o risco de pancadas de chuvas para os próximos dois dias, é preciso ficar atento aos riscos de alagamentos em pontos críticos da capital, principalmente ao fim da tarde e início da noite. Para se prevenir, basta acessar o site do CGE aqui.

