Previsão do tempo SP: semana começa sem chuva e máxima de 26ºC

A próxima semana terá temperaturas mais amenas, deixando para trás o período de calor intenso do começo de fevereiro, segundo a previsão do tempo SP. Dados fornecidos pelas estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo indicam que a temperatura máxima não vai alcançar 30ºC.

Como fica o tempo nos próximos dias?

O final de semana, 6 e 7 de fevereiro, foi de trégua na ocorrência de chuvas fortes na capital paulista. Segundo o CGE, a próxima semana deve manter o cenário atmosférico, e somente no meio da semana, os temporais podem aparecer entre o final de tarde e começo da noite. Confira a seguir a previsão do tempo SP:

Segunda- feira (08/02) – Previsão do tempo SP

Na segunda-feira, 8 de fevereiro, o dia deve iniciar com madrugada de céu nublado e amanhecer com sol. As temperaturas oscilam entre mínima de 17°C e máxima que não deve ultrapassar os 26°C. Os menores índices de umidade do ar seguem na faixa dos 48% e não há previsão de chuva significativa, a não ser chuviscos isolados e ocasionais durante a noite.

Máxima 26ºC

Mínima 17ºC

Terça-feira (09/02) – Previsão do tempo SP

Na terça-feira, 9 de fevereiro, a previsão é que o tempo siga firme e sem chuva no decorrer do dia. A madrugada deve registrar média de 16°C e céu com menor quantidade de nuvens. O predomínio de sol favorece a rápida elevação da temperatura, que chega facilmente aos 27°C.

Máxima 27ºC

Mínima 16ºC

Quarta-feira (10/02) – Previsão do tempo SP

Na quarta-feira, 10 de fevereiro, o cenário começa a mudar. Na manhã, o sol marca presença assim como o aumento de nuvens. Com mínima de 17ºC e máxima de 28ºC, as pancadas de chuva aparecem em pontos isolados da cidade no período da tarde e da noite. As informações são do Climatempo.

Máxima 28ºC

Mínima 17ºC

Calor intenso na capital

No início do mês, a capital de SP registrou temperaturas máximas da estação mais quente do ano. Nos dias 30 e 31 de janeiro, e 1º de fevereiro, os termômetros chegaram a marcar 34ºC e 36ºC em pontos isolados, e o sol não deu descanso. De acordo com o CGE, dia 30 de janeiro foi a data mais quente do ano até agora, com 33,7ºC de média na cidade de São Paulo. O bairro da Vila Mariana, zona sudeste da capital, teve temperatura ainda maior chegando aos 35,6ºC.

SP na fase amarela

A Grande São Paulo passou por grandes mudanças nas últimas semanas. No final de janeiro a região estava na fase mais restrita, a fase vermelha, em que apenas serviços essenciais é permitido. Após manifestações e pressões de comerciantes, o governo recuou e reclassificou a capital para a fase laranja. A região está na fase amarela do Plano São Paulo.