Quer fugir do Carnaval? 6 lugares a menos de 4h de SP para ir

A segunda (20), terça (21) e quarta-feira de cinzas (22) de Carnaval serão ponto facultativo em São Paulo, portanto, muitas pessoas terão folga de seus trabalhos. Como a folia já começa no sábado (18), o período pode ser ideal para quem deseja descansar.

E se quiser sair da capital paulista, como é natural, destino é o que não falta, e não só no estado de São Paulo. Porém, viagens assim demandam planejamento e um gasto mais elevado. Se você não é dos mais organizados e só decidiu esta semana que vai sair da cidade de São Paulo para descansar, aqui vai uma lista de destinos perto, com preços acessíveis e bem legais.

1 - São Roque |Onde ir no Carnaval para fugir do agito?

A cidade de São Roque, famosa pela rota do vinho, fica a apenas 70 quilômetros da capital paulista, o que dá menos de 2 horas de carro. A rota, que tem 10 km de extensão, leva esse nome porque percorre uma estrada repleta de vinícolas, onde é possível colher uvas e provar vinhos recém fabricados.

Além da atração mais conhecida, São Roque também tem várias outras atrações. São diversos restaurantes, atrações culturais, ecológicos e opções de consumo, entre outras possibilidades.

A cereja do bolo desse clima que envolve vinho, temperaturas mais amenas é o Ski Mountain Park, uma miniestação de esqui no meio da cidade. O parque tem arco e flecha, paintball, layground, tobogã, teleférico, entre outras coisas

2 - Serra Negra no Carnaval 2023

Serra Negra, a 156 quilômetros de São Paulo, o que dá aproximadamente 2h30 de carro, é o lugar perfeito para quem gosta do clima de montanha. Localizada na região norte, a 927m de altitude com picos de até 1.300m, é rodeada por montanhas da Serra da Mantiqueira. Além disso, a Estância Hidromineral de Serra Negra é um local tradicional para compras, com grande variedade de produtos em lã, linha, couro, artefatos de madeira e laticínios.

Uma das atrações mais conhecidas de Serra Negra são as fontes de águas minerais com poderes terapêuticos, que renderam o apelido ao município de "Cidade da Saúde". Nela também tem teleférico e trenzinhos que realizam o city tour.

O Balneário Municipal é uma atração à parte e nele é possível tomar banhos de imersão, pérola, turbilhão, saunas seca e úmida, duchas e massagens revigorantes.

3 - Campos do Jordão | Onde ir no feriado no interior de São Paulo?

Campos do Jordão fica na Serra da Mantiqueira e é um destinos turísticos mais conhecidos, não só de São Paulo, mas do Brasil e dispensa apresentações. A cidade fica a 170 quilômetros de capital, o que dá pouco mais de 2h30 de carro. Sua arquitetura é toda baseada no estilo Suiço, o que dá a impressão de estar na Europa. Já na entrada da cidade isso fica bem claro. Construído em estilo alpino, o portal é o cartão de boas vindas da cidade, um dos locais mais fotografados.

Na cidade, são inúmeras atrações, inclusive ela própria. As ruas, os chalés, os jardins, tudo é lindo. O Parque Estadual de Campos do Jordão se destaca nesse sentido. Ele abrange um terço do município com florestas de pinheiros, montanhas, aves e animais em risco de extinção, incluindo pumas e jaguatiricas.

Campo do Jordão conta com uma rede hoteleira bem diversificada, tem ótimos restaurantes, fábricas de chocolates, de cerveja e museus. Vale a pena visitar.

4 - Boituva | Onde ir no Carnaval para fugir do agito?

A cerca de 120 quilômetros de São Paulo, menos de 2h de carro, Boituva, que fica na região metropolitana de Sorocaba, tem como marca registrada o paraquedismo e o balonismo. Os visitantes podem desfrutar de passeios para até 12 pessoas, com duração de cerca de uma hora, percorrendo oito km sobre a cidade.

Assim como em alguns destinos listados acima, Boituva tem grande variedade para hospedagem, gastronomia e passeios, como o Parque Ecológico Eugênio Walter que reúne espécies da fauna brasileira e também exóticas. O parque tem mais de 136.000 m². A entrada é de graça.

Se gostar de passeios culturais, o Museu Tropeiro, com acervo composto por mais de 700 peças que narram a história dos tropeiros.

5 - Eldorado no Carnaval 2023

A cidade de Eldorado fica a 240 quilômetros de São Paulo, o que representa aproximadamente 3h40 viajando de carro. O município tem como as principais atrações turísticas a Caverna do Diabo (Gruta da Tapagem), localizada no Parque Estadual Caverna do Diabo, a Cachoeira do Meu Deus e a cultura Quilombola.

A cidade tem relevo montanhoso com vales profundos, pequenos córregos e ribeirões de águas cristalinas e quedas d’ água de grande beleza. Por todas essas maravilhas naturais, Eldorado é perfeita para o ecoturismo e turismo de aventura. Saiba que em lá não pode fazer passeio sem acompanhamento de guia

6 - Águas de Lindóia | Onde ir no Carnaval para fugir do agito?

Águas de Lindóia fica a 187 quilômetros de São Paulo, o que dá pouco menos de 3h de carro e tem como principais atrativos turísticos o Morro Pelado, de onde é possível ver 100 quilômetros de montanhas repletas de vegetação, sem falar nas famosas águas lindoienses, que possuem poder terapêutico. A cidade, que faz parte do Circuito das Águas paulistas.

Caso decida ir para Águas de Lindóia, não deixe de visitar também Balneário Municipal, os Thermas Águas de Lindóia e apreciar a vista panorâmica no Cristo Redentor do Morro do Cruzeiro.

