Réveillon em Santos 2024: programação, shows e onde vai ser

O Réveillon em Santos 2024 terá um dos maiores shows pirotécnicos do país, além de apresentações especiais para o público e um tributo à cantora Rita Lee. A festa oficial, organizada pela prefeitura da cidade, acontece apenas em uma das praias da cidade. Confira a programação completa.

Como será o Réveillon em Santos?

A festa de ano novo oficial de Santos será realizada na Praia do Gonzaga, próximo ao Canal 2. O evento contará com a presença de Beto Lee, filho de Rita Lee, e shows da Banda Feel Good, que terá como convidados especiais os cantores Paula Lima, Monna e Gibi Wagner, conforme divulgado pela Prefeitura de Santos.

A partir das 22h, será apresentado um show em homenagem a Rita Lee, realizado pela Orquestra Sinfônica Municipal (OSMS) com Beto Lee e banda, e participação especial da cantora Paula Lima.

A queima de fogos terá 14 minutos de duração e será feita com as mesmas tecnologias utilizadas na Disney, Dubai e Pequim, e também nas viradas do Rio de Janeiro e Balneário Camboriú. Serão 10 embarcações na orla, que estarão ancoradas a 400 metros da areia.

O público que estiver preocupado com o barulho dos fogos pode ficar tranquilo, já que a prefeitura informa que o show pirotécnico utiliza artefatos de baixo ruído, focados no efeito visual e impacto sonoro secundário. No céu santista, o público poderá ver luzes nos formatos de coração, estrelas, círculos, carinhas felizes, estrelas cadentes, entre outros desenhos.

Os shows musicais, com exceção do tributo a Rita Lee, ocorrem após a queima de fogos. A expectativa divulgada pela prefeitura é que 1 milhão de pessoas estejam presentes na Praia do Gonzaga. O evento é gratuito.

Réveillon em Santos 2024

Horário: a partir das 22h

Onde: Praia do Gonzaga, próximo ao Canal 2

Preço: gratuito

Como chegar na Praia do Gonzaga no Ano Novo?

A cidade de Santos contará com esquema especial de trânsito e terá vias interditadas para a realização da festa de Ano Novo na Praia do Gonzaga. O transporte público não será interrompido e funcionará durante toda a madrugada para atender o público que comparecerá ao evento.

A Prefeitura também informa que a segurança será reforçada. Serão 220 guardas municipais: 146 guardas em patrulhas a pé, 50 em viaturas, 12 na Rotam, nove em comando e coordenação e três em postos de comando.

Outras 30 viaturas da Guarda Civil Municipal (CGM) estarão em operação. Para dar suporte a esta estrutura, drones estarão a serviço da corporação e do Centro de Controle Operacional (CCO).

Como ir para o Réveillon em Santos de transporte público

A partir das 20h do dia 31 haverá reforços nas linhas: 29, 42, 118, 152, 156, 181, 184, 191 e 194.

As linhas de ônibus que geralmente passam na orla serão desviadas para outras ruas das 21h do dia 31 às 5h do dia 1º. A Prefeitura de Santos disponibilizou as rotas dos ônibus no Réveillon com os trajetos completos que serão feitos pelos veículos no dia da festa.

Vias interditadas

Bloqueios entre às 21h e 5h: entre a Avenida Pinheiro Machado (Canal 1) e a Rua Carlos de Campos, no sentido José Menino/Ponta da Praia.

Bloqueios entre às 23h e 5h: entre a Avenida Pinheiro Machado (Canal 1) e a Rua Carlos de Campos, no sentido oposto (Ponta da Praia/José Menino).

Proibição de estacionamento: entre às 9h do dia 31 até às 6h de 1º de janeiro entre a Avenida Washington Luiz (Canal 3) e a Avenida Almirante Cóchrane (Canal 5), sentido José Menino/Ponta da Praia; e nas alamedas de acesso à faixa de areia, entre o Canal 1 e Canal 6.

O acesso de veículos para abastecimento dos quiosques e barracas só poderá ser feito com credencial, no dia 31, das 6h às 8h; e no dia 1º, das 20h às 24h.

Pátio de veículos

Funcionamento em horário especial. Sábado (30), das 12h às 17h; domingo (31), das 12h às 18h; segunda-feira (1º), das 12h às 17h.

