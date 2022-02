Rodízio em São Paulo no Carnaval 2022 vai funcionar?

A Prefeitura de São Paulo vai mudar o rodízio de veículos em São Paulo do dia 28 de fevereiro, terça-feira, a 2 de março, quarta-feira de cinzas. Veja como será o Rodízio São Paulo no Carnaval 2022.

Como vai ser o rodízio de São Paulo no Carnaval 2022

O rodízio em São Paulo durante o carnaval será suspenso no dia 28 de fevereiro a 2 de março de 2022. Portanto, segue suspenso o funcionamento do rodízio para carros em seu horário tradicional: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

As demais restrições, Zona Máxima de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Fretados (ZMRF), assim como a Zona Azul, continuarão vigentes normalmente durante todo o período.

A CET recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem deslocamentos entre as 14h e 22h da sexta-feira (dia 25 de fevereiro), preferencialmente programando sua viagem para depois das 22h. A Companhia aconselha também que os motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem o acesso ao sistema viário da cidade nesse intervalo.

A previsão, segundo as concessionárias que operam as rodovias, é que 2 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária do entorno da capital, tanto no sentido interior quanto no sentido litoral, entre os dias 25 de fevereiro e 2 de março.

Placas do rodízio de São Paulo

Placas final 1 e 2 – rodízio vale das 21h de segunda-feira às 5h de terça-feira

Placas final 3 e 4 – rodízio vale das das 21h de terça-feira às 5h de quarta

Placas final 5 e 6 – rodízio vale das das 21h de quarta-feira às 5h de quinta-feira

Placas final 7 e 8 – rodízio vale das das 21h de quinta-feira às 5h de sexta

Placas final 9 e 0 – rodízio vale das das 21h de sexta-feira às 5h de sábado.

Como funciona o sistema de rodízio em SP?

De acordo com o final de placa e dia da semana, os veículos não poderão circular nas ruas e avenidas internas ao chamado mini-anel viário. Fora do período de pandemia, o rodízio funciona de segunda a sexta.

Dia segunda terça quarta quinta sexta Final da placa 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 e 0

Veja a área do rodízio de veículos em São Paulo abaixo.

Vale lembrar que carros com placas de outros municípios também precisam respeitar o rodízio de São Paulo.

Multa – Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação prevista no Código de Trânsito Brasileiro implica em infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.