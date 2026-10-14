Rodízio em SP fica suspenso até quando?

O rodízio municipal de veículos em São Paulo foi suspenso nesta quarta-feira (14) em razão das condições climáticas e dos impactos da chuva na capital paulista. Até o momento, a Prefeitura não anunciou se a medida será prorrogada para quinta-feira (15). Por isso, os motoristas devem acompanhar os comunicados oficiais antes de decidir se poderão circular normalmente nos horários de restrição.

Rodízio em SP será suspenso na quinta-feira?

Até o momento, não há confirmação oficial de que o rodízio municipal de veículos continuará suspenso na quinta-feira (15). A decisão divulgada pela Prefeitura contempla a quarta-feira (14), e uma eventual prorrogação precisa ser anunciada pelo município.

A previsão meteorológica indica possibilidade de chuva moderada a forte durante a madrugada de quinta-feira, com risco de alagamentos. Ao longo do dia, o tempo pode apresentar períodos de melhora, mas os volumes de chuva tendem a aumentar novamente entre a tarde e a noite. A temperatura deve variar entre 17°C e 25°C.

Na sexta-feira (16), a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista deve manter o céu encoberto e o tempo chuvoso. Como o solo estará encharcado, há risco de novos alagamentos e deslizamentos em áreas de risco, além da possibilidade de trovoadas e rajadas de vento. A previsão aponta temperaturas entre 18°C e 23°C.

Apesar da previsão de chuva para os próximos dias, as condições meteorológicas, isoladamente, não confirmam a continuidade da suspensão. A Prefeitura precisa informar oficialmente se a restrição será mantida ou retomada.

Como funciona o rodízio de veículos em São Paulo?

Quando está em vigor, o rodízio municipal restringe a circulação de veículos de passeio no chamado minianel viário da capital, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, em dois períodos: das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A restrição é definida pelo último número da placa do veículo, conforme o calendário semanal:

Segunda-feira: placas com finais 1 e 2;

Terça-feira: placas com finais 3 e 4;

Quarta-feira: placas com finais 5 e 6;

Quinta-feira: placas com finais 7 e 8;

Sexta-feira: placas com finais 9 e 0.

O descumprimento do rodízio é considerado infração média, com multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Motoristas que precisam circular pela capital na quinta-feira devem verificar se a Prefeitura anunciou uma nova suspensão. Sem a confirmação oficial, não é possível afirmar que os veículos estarão liberados nos horários habitualmente restritos.