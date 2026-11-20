Veja que dia inaugura a Árvore de Natal do Ibirapuera em 2026 e a programação
A árvore do Ibira, que terá 57 metros de altura
A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada no início de dezembro, na zona sul de São Paulo. Considerada uma das maiores árvores natalinas da capital, a estrutura chega a 2026 com 57 metros de altura e promete atrair visitantes durante toda a temporada de festas.
Veja também os horários da Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos.
Quando será inaugurada a árvore de Natal do Ibirapuera?
Considerada símbolo do Natal paulistano, a árvore do Ibirapuera inaugura no sábado, dia 5 de dezembro de 2026. A cerimônia oficial de iluminação começa às 19h, entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera. A programação terá ativações, shows e outras atrações, mas os detalhes ainda serão divulgados pela organização.
A árvore do Ibira, que terá 57 metros de altura, será uma das atrações da decoração natalina deste ano. O parque também contará com espetáculo de luzes no lago e um percurso iluminado para os visitantes.
A entrada para acompanhar a decoração é gratuita. O acesso previsto para a programação será pelos portões 9 e 10 do parque.
O parque também prepara atrações de iluminação, incluindo um espetáculo no lago e um percurso iluminado para os visitantes passearem, tirarem fotos e acompanharem a decoração.
A programação deste ano será realizada em parceria com a Keeta, e a expectativa é que o Natal atraia cerca de 2 milhões de pessoas ao parque.
Além da árvore de Natal, o Parque Ibirapuera terá um espetáculo de luzes no lago, que faz parte das atrações previstas para a temporada.
Os horários das apresentações, detalhes das atividades e demais atrações ainda serão divulgados pela organização. A programação completa deve ser consultada nos canais oficiais do parque antes da visita.
Onde fica a árvore de Natal do Ibirapuera?
A árvore de Natal será montada no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O endereço do parque é Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, e os acessos previstos para o Natal são pelos portões 9 e 10. A programação natalina terá entrada gratuita, e a visitação está prevista entre 5 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027.
Serviço
- Local: Parque Ibirapuera
- Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo
- Altura da árvore: 57 metros, conforme informações divulgadas
- Inauguração: 5 de dezembro de 2026
- Horário do acendimento: a partir das 19h
- Programação: até 3 de janeiro de 2027
- Acesso: portões 9 e 10
- Entrada: gratuita
“Esta é a época mais especial do ano para visitar o principal cartão-postal da cidade. Em 2025, recebemos 1,5 milhão de pessoas que vivenciaram a magia do Natal do Ibira e colecionaram memórias com amigos e familiares. Para esta edição, preparamos uma experiência completa e a expectativa é receber mais de 2 milhões de pessoas no período, consolidando o parque como o principal destino natalino de São Paulo”, afirma Samuel Lloyd, Diretor da Urbia Parques.