Veja que dia inaugura a Árvore de Natal do Ibirapuera em 2026 e a programação

Veja que dia inaugura a Árvore de Natal do Ibirapuera em 2026 e a programação

A tradicional Árvore de Natal do Ibirapuera será inaugurada no início de dezembro, na zona sul de São Paulo. Considerada uma das maiores árvores natalinas da capital, a estrutura chega a 2026 com 57 metros de altura e promete atrair visitantes durante toda a temporada de festas.

Veja também os horários da Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos.

Quando será inaugurada a árvore de Natal do Ibirapuera?

Considerada símbolo do Natal paulistano, a árvore do Ibirapuera inaugura no sábado, dia 5 de dezembro de 2026. A cerimônia oficial de iluminação começa às 19h, entre os portões 9 e 10 do Parque Ibirapuera. A programação terá ativações, shows e outras atrações, mas os detalhes ainda serão divulgados pela organização.

A árvore do Ibira, que terá 57 metros de altura, será uma das atrações da decoração natalina deste ano. O parque também contará com espetáculo de luzes no lago e um percurso iluminado para os visitantes.

A entrada para acompanhar a decoração é gratuita. O acesso previsto para a programação será pelos portões 9 e 10 do parque.

O parque também prepara atrações de iluminação, incluindo um espetáculo no lago e um percurso iluminado para os visitantes passearem, tirarem fotos e acompanharem a decoração.

A programação deste ano será realizada em parceria com a Keeta, e a expectativa é que o Natal atraia cerca de 2 milhões de pessoas ao parque.

Além da árvore de Natal, o Parque Ibirapuera terá um espetáculo de luzes no lago, que faz parte das atrações previstas para a temporada.

Os horários das apresentações, detalhes das atividades e demais atrações ainda serão divulgados pela organização. A programação completa deve ser consultada nos canais oficiais do parque antes da visita.

Onde fica a árvore de Natal do Ibirapuera?

A árvore de Natal será montada no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O endereço do parque é Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, e os acessos previstos para o Natal são pelos portões 9 e 10. A programação natalina terá entrada gratuita, e a visitação está prevista entre 5 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027.

Serviço

Local: Parque Ibirapuera

Parque Ibirapuera Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo

Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, São Paulo Altura da árvore: 57 metros, conforme informações divulgadas

57 metros, conforme informações divulgadas Inauguração: 5 de dezembro de 2026

5 de dezembro de 2026 Horário do acendimento: a partir das 19h

a partir das 19h Programação: até 3 de janeiro de 2027

até 3 de janeiro de 2027 Acesso: portões 9 e 10

portões 9 e 10 Entrada: gratuita

“Esta é a época mais especial do ano para visitar o principal cartão-postal da cidade. Em 2025, recebemos 1,5 milhão de pessoas que vivenciaram a magia do Natal do Ibira e colecionaram memórias com amigos e familiares. Para esta edição, preparamos uma experiência completa e a expectativa é receber mais de 2 milhões de pessoas no período, consolidando o parque como o principal destino natalino de São Paulo”, afirma Samuel Lloyd, Diretor da Urbia Parques.