Assalto à loja de alianças no Shopping Interlagos ocorreu na noite de sábado (21)

Um criminoso armado invadiu uma joalheria do Shopping Interlagos, na zona sul de São Paulo, na noite de sábado (21), e roubou alianças, anéis, brincos e outras joias guardadas em um cofre. O suspeito rendeu o gerente do estabelecimento e fugiu em um carro furtado. Durante a fuga, houve relato de um possível disparo de arma de fogo.

O caso aconteceu na loja JK Alianças, localizada no centro comercial da Avenida Interlagos. A notícia foi confirmada pela Polícia Militar.

Após o roubo, o suspeito fugiu em um Ford Ka. Um segurança observou o veículo e repassou as características aos policiais. O carro foi encontrado abandonado na Rua Aleixo Lemos dos Reis, na zona sul da capital paulista, com uma perfuração aparentemente causada por disparo.

A polícia constatou que o automóvel havia sido furtado e circulava com placas diferentes das originais. O caso foi registrado no 98º Distrito Policial, no Jardim Miriam, que investiga o crime.

Cliente relata medo durante roubo a shopping

O assalto provocou medo entre frequentadores do shopping. Em um relato publicado no Instagram, uma cliente do shopping afirmou que estava no local no momento da ocorrência e detalhou o pânico. Segundo a testemunha, um deles estava armado e passou em sua direção. Ela estava com um bebê no colo e disse que precisou se abaixar e correr para se proteger.

“Eu estava na hora, estava na entrada pagando o estacionamento, os caras saindo correndo e um deles estava armado e eu estava bem na direção dele com meu bebê no colo. Eu só abaixei e corri como se não houvesse amanhã”, relatou.

Na publicação, a pessoa também afirmou que ficou traumatizada com a situação e que pretende evitar o shopping após o episódio. O relato foi compartilhado nas redes sociais e não há confirmação de que a testemunha tenha sido atingida ou de que tenha ocorrido ferimento durante a fuga.

O Shopping Interlagos também registrou duas ocorrências de furto em uma loja no fim de outubro. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos foram detidos na quarta-feira (28), após funcionários identificarem o desaparecimento de mercadorias.

Um homem foi flagrado com um jogo de panelas avaliado em R$ 757,50. Já um adolescente estava com uma mochila contendo 14 barras de chocolate, salgadinhos e dois pacotes de balas, avaliados em R$ 280. Um segundo envolvido no furto atribuído ao adolescente conseguiu fugir.

Os dois casos foram encaminhados ao 98º Distrito Policial.