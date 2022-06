Rodízio em SP no feriado de Corpus Christi 2022 é suspenso

Assim como ocorre em demais feriados, o rodízio em SP no feriado de Corpus Christi 2022 estará suspenso. Como a data comemorativa cai em uma quinta-feira, a suspensão também será estendida a sexta-feira. Sendo assim, os veículos com placas final 7, 8 9 e 0 poderão circular sem restrição de horário nos dias 16 e 17 de junho.

O rodízio será retomado na segunda-feira, dia 20 de junho.

Vai ter Rodízio em SP no feriado de Corpus Christi?

Não vai ter Rodízio em SP no feriado de Corpus Christi na quinta-feira, 16 de junho, e também será suspenso na sexta-feira, dia 17.

O rodízio voltará a ser implantado na segunda-feira (20), com a restrição de horário de horário para veículos com placas finais 1 e 2 entre às 7h e 10h, e na parte da tarde, das 17h às 20h.

O motorista que descumprir o rodízio e transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, deve sofrer infração de trânsito de nível médio, resultando em multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de 4 (quatro) pontos no prontuário do motorista.

O rodízio de veículos na capital paulista é adotado com o objetivo de reduzir os congestionamentos nos horários de pico e a poluição atmosférica. O esquema funciona entre as 7h e as 10h e entre as 17h e as 20h e, a cada dia da semana, o revezamento proíbe a circulação de carros no chamado mini anel viário de acordo com o final da placa.

Como é o rodízio de veículos em São Paulo

O rodízio de veículos em São Paulo funciona da seguinte forma em dias úteis:

Placas final 1 e 2 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h segunda-feira

Placas final 3 e 4 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de terça-feira

Placas final 5 e 6 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quarta-feira

Placas final 7 e 8 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de quinta-feira

Placas final 9 e 0 – rodízio vale das 7h às 10h e e entre as 17h e as 20h de sexta-feira

Estacionamento Zona Sul funciona no feriado?

O estacionamento Zona Azul funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 13h. Nos domingos e feriados, o estacionamento rotativo funciona em regiões movimentadas, a exemplo da região do Parque Ibirapuera e Mercadão Municipal.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar na Zona Azul de forma irregular é considerado uma infração grave, que resulta em 5 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), além de uma multa no valor de R$195.23.

Corredor de ônibus no feriado de Corpus Christi

O corredor de ônibus no feriado de Corpus Christi estará liberado para a circulação de veículos automotores de passageiros e de uso misto nos corredores exclusivos de ônibus do sistema de transporte público da capital.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) na quinta-feira, por se tratar de um feriado, estará permitida, a circulação de veículos automotores de passageiros e de uso misto em todas as faixas exclusivas de ônibus à esquerda e à direita, existentes e a serem implantadas na cidade de São Paulo, independentemente dos horários.

Funcionamento do Corredor de ônibus em São Paulo

– dias úteis, das 23 às 4 horas

– nos fins de semana, das 15 horas do sábado às 4 horas da segunda-feira

– nos feriados, de 0 hora às 4 horas do dia seguinte

