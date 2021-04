Rodízio em SP: veja até quando foi prorrogada a restrição de veículos

Para conter a circulação de pessoas em São Paulo, uma das medidas adotadas pela prefeitura foi a alteração no rodízio de veículos. A medida entrou em vigor em 22 de março e vale para os dias úteis, sábados e feriados, das 20h às 5h do dia seguinte. Os horários tradicionais do rodízio em SP, das 7h às 10h, e das 17h às 20h, permanecem suspensos.

A medida que altera do rodízio em SP segue até 18 de abril. A prorrogação do horário especial complementa a ação estadual do toque de recolher durante a fase vermelha, que entra em vigor na segunda (12).

O descumprimento do novo rodízio em SP implica em infração de trânsito de nível médio. Com isso, o motorista está sujeito a uma multa no valor de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira.

Quais os dias de rodízio em São Paulo?

Confira a seguir em quais dias e o horário do novo rodízio em SP.

Final de placa – dia da semana

1 e 2 – das 20h de segunda-feira às 5h de terça;

3 e 4 – das 20h de terça-feira às 5h de quarta;

5 e 6 – das 20h de quarta-feira às 5h de quinta;

7 e 8 – das 20h de quinta-feira às 5h de sexta;

9 e 0 – das 20h de sexta-feira às 5h de sábado.

Rodízio em SP para caminhões

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trânsito de caminhões continua seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa.

Os órgãos ainda informaram por nota que ficam mantidos também o funcionamento da Zona Azul e o horário das demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

