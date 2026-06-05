São Paulo entra no clima de São João: 8 festas juninas imperdíveis para curtir neste fim de semana
Quermesses e festas juninas agitam a cidade de 6 a 7 de junho
Entre os dias 5 e 7 de junho, a cidade de São Paulo recebe dezenas de festas juninas com quadrilhas, comidas típicas, forró, shows ao vivo e brincadeiras para todas as idades. Dos tradicionais arraiais de igreja aos grandes eventos em parques e centros culturais, a capital paulista entra de vez no clima de São João.
São João de Nóis Tudim (CTN)
Considerado um dos maiores festejos juninos fora do Nordeste, o São João de Nóis Tudim transforma o Centro de Tradições Nordestinas em um grande arraial com apresentações de quadrilhas, shows de forró, comidas típicas e atrações para toda a família.
Quando: 5, 6 e 7 de junho
Horários: sexta-feira das 19h às 2h; sábado das 11h às 4h; domingo das 11h às 22h
Endereço: Rua Jacofer, 615 – Limão
Entrada: gratuita
São João de São Paulo no Parque Villa-Lobos
O Parque Villa-Lobos recebe uma programação especial com atrações culturais, barracas de comidas típicas, apresentações musicais e atividades para crianças. A expectativa é de grande público durante o fim de semana.
Quando: 6 e 7 de junho
Horário: das 10h às 21h
Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros
Entrada: gratuita mediante reserva
Arraial do Largo da Batata
Uma das festas juninas mais populares da cidade, o evento reúne música ao vivo, quadrilhas, comidas típicas e atrações para toda a família em uma das áreas mais movimentadas da capital.
Quando: 6 e 7 de junho
Horário: das 11h às 22h
Endereço: Largo da Batata – Pinheiros
Entrada: gratuita
Festa Junina da Consolação
Tradicional na região central da cidade, a festa da Paróquia Nossa Senhora da Consolação reúne o clima clássico das quermesses paulistanas, com brincadeiras, apresentações culturais e gastronomia típica.
Quando: 5, 6 e 7 de junho
Horário: a partir das 17h
Endereço: Rua da Consolação, 585 – Centro
Entrada: gratuita
Quermesse do Calvário
Uma das festas juninas mais tradicionais de São Paulo, conhecida pela variedade gastronômica e ambiente familiar.
Quando: 6 e 7 de junho
Horários: sábado das 17h30 às 23h30; domingo das 17h30 às 22h30
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros
Entrada: a partir de R$ 15
Quermesse da Tutóia
Realizada pela Paróquia Santíssimo Sacramento, a festa reúne barracas de comidas típicas, apresentações musicais e atividades para crianças.
Quando: 6 e 7 de junho
Horário: durante a tarde e noite
Endereço: Rua Tutóia, 1125 – Paraíso
Entrada: gratuita
Festa Junina Nossa Senhora da Conceição
A tradicional quermesse do Tatuapé é uma das mais conhecidas da Zona Leste e costuma reunir milhares de pessoas ao longo da temporada.
Quando: 6 e 7 de junho
Horário: a partir das 17h
Endereço: Praça Sílvio Romero – Tatuapé
Entrada: gratuita
Festa Junina Vegana
Quem busca uma experiência diferente pode aproveitar uma festa com pratos típicos adaptados para o público vegano, além de música ao vivo e atrações culturais.
Quando: 7 de junho
Horário: das 12h às 20h
Endereço: Rua Professor Antônio Prudente, 210 – Liberdade
Entrada: gratuita mediante retirada de ingresso
As festas juninas estão entre as manifestações culturais mais importantes do Brasil. Originadas das celebrações dos santos populares — Santo Antônio, São João e São Pedro —, elas ganharam características próprias em cada região do país e se transformaram em um patrimônio cultural brasileiro.
Em São Paulo, os arraiais atraem públicos de todas as idades e oferecem desde receitas tradicionais, como pamonha, curau e canjica, até apresentações de quadrilhas, shows de forró e brincadeiras típicas. Para quem deseja entrar no clima de São João sem sair da capital, o primeiro fim de semana de junho será uma excelente oportunidade para aproveitar algumas das melhores festas juninas da cidade.