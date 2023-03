São Paulo Restaurant Week aposta em heranças da culinária brasileira; veja restaurantes

Prato do restaurante Kofi&Co, participando do SPWR - Foto: Divulgação/Elias Gomes

A 30ª edição da São Paulo Restaurant Week começa nesta quinta-feira, 30, reunindo 180 restaurantes da capital paulista que oferecem menus inspirados nas heranças gastronômicas brasileiras, trazendo para o cardápio influências culturais, regionais e até ancestrais. O evento vai até 30 de abril nos estabelecimentos participantes.

Os pratos com preços especiais serão oferecidos ao longo de todo o mês, disponibilizados em quatro categorias: Tradicional, Plus, Premium e Diamond. Para o festival Burger Gourmet, o menu também inclui hambúrguer e acompanhamento.

Os menos de três etapas são compostos de entrada, prato principal e sobremesa. Os valores variam de acordo com o horário das refeições: no almoço, o menu tradicional começa em R$ 54,90, enquanto o Diamond sai por R$109,00. Na janta, o custo é de R$69,90 no tradicional e R$ 149,00 no Diamond. Os burgers tem preço fixo de R$ 39,90.

A São Paulo Restaurant Week é um dos maiores festivais gastronômicos do mundo há 16 anos, presente em mais de 30 cidades brasileiras. O objetivo do evento é criar acesso à boa gastronomia e movimentar o setor - a expectativa é de que o evento potencialize um faturamento em torno de R$ 50 milhões às casas participantes.

Restaurante de Fogaça, jurado do Masterchef, está na SPRW

A São Paulo Restaurant Week também é uma oportunidade de conhecer restaurantes renomados como o Cão Veio, que tem o menu assinado pelo chef Henrique Fogaça, jurado do MasterChef, e Fernando Badaui.

O restaurante tem três unidades, localizadas na Vila Madalena, Alphaville e Vila Mariana. O estabelecimento oferece o menu Plus no jantar, com preço de R$78,90, e os clientes podem escolher entre duas opções de entrada, prato principal e sobremesa.

As entradas contemplam croqueta de costela bovina Black Angus cozida na cerveja da casa, servida com creme de fondue e finalizada com broto de mostarda ou taco de camarão grelhado servido com guacamole sour cream de jalapeño e broto de coentro.

Os pratos principais do menu são choripan com queijo picante, chimichurri fresco e picles de cebola roxa ou fish and chips, peixe branco empanado em massa feita com cerveja da casa, acompanha batata palito e maionese de alcaparras com limão siciliano.

Para sobremesa, as opções do menu plus são brigadeiro de limão cravo, crumble, sorbet de limão siciliano e merengue italiano ou brigadeiro mousse de maracujá, sorbet de manga e frutas tropicais.

Quais são os estabelecimentos participantes da Restaurant Week?

Os restaurantes participantes da 30ª São Paulo Restaurant Week estão espalhados em todas as regiões da capital paulista, incluindo o ABCD, Granja Viana e Alphaville. Todas os estabelecimentos e menus especiais podem ser consultados no site www.restaurantweek.com.br

Os menus dos estabelecimentos oferecem variados tipos de cozinhas, do Italiano ao Japonês, do Mediterrâneo ao Contemporâneo. Eles também poderão ser harmonizados com as cervejas Baden Baden e Eisebahn (no cardápio da Burguer Gourmet).

Menu Tradicional da São Paulo Restaurant Week - R$ 54,90 almoço | R$ 69,90 jantar | Menus aclamados pelo público participante que não podem ficar de fora.

Allez-y Café; Bistrô Faria Lima; Cantina da Conchetta; Casa Brasileira Amazônia; Chez Vous; Chopp Time; Cicci Restaurante; Citrino Bar; Comedoria Sanjuli; Duas Terezas; Florisbela; Frank & Charles; Garoa Bar; Handz by Rodrigo Einsfeld (Itaim Bibi e Santana); Harrys Restaurante; Khadije Comida Árabe; La Griglia; La Parrilla; La Pasta & Formaggio; Macaxeira (Itaim, Moema, Morumbi, Perdizes, Pinheiros e Vila Olímpia); Panificio Luce; Prime Beef; Sanremo; Sisttina; Sotero; Sterna Café (Vila Leopoldina); Sweet Mamma; Tahin (Market Place, Morumbi Town e Pinheiros); Tappi Cozinha e Vinho; Tato Mar & Grelha; Tulsi Indian Cuisine; Viareggio Ristorante e ZIV Gallery.

Menu Plus - R$ 68,90 almoço | R$ 78,90 jantar | Menus com ingredientes ainda mais especiais com um toque de sofisticação.

Abbraccio (Anália Franco, Center 3, Market Place e Vila Olímpia); Atithi indiano; Backstage Meat and Heat; Balthazar; Banana Café; Banana Verde; Bawarchi Indiano; Berlin Costelaria (Congonhas, São Bernardo do Campo e Shopping Ipiranga); Base; Bawarchi Indiano; Berlin Costelaria (Congonhas, São Bernardo do Campo e Shopping Ipiranga); Brodo Ristorante; Café Journal; Califa Fresh Food; Calle 54 (ABC, Ibirapuera, Jardins e Plaza Sul); Cantina Gigio; Cantón - Peruvian & Chinese Food; Cão Veio (Alphaville, Vila Madalena e Vila Mariana); Casa Dom Bernardo; Casa Mezcla; Cena; Churras S.A; Condimento Café; Cucina Di Nino; Cucina Pizza Trattoria; D.I.F.Y Comida Saúdavel; Daje Roma; De La Paix; Dimi Restaurante; Dino Restaurante; Dojour; Dona

Carmela; Dümai Charcutaria; Empório do Tuga; Família Presto; Famiglia Di Felice; Farabbud; Foglia; Fredio's Steakhouse; Graça di Napoli; Guinza Sushi; H2 Club; Horacio Cucina; Kofi & Co; L'Entrecôte de Paris (Itaim, Jardins e West Plaza); La Casa Bar e Mar; La Paella; La Pergoletta (Campo Belo, Itaim Bibi e Tatuapé); La Piadina Cucina Italiana; Malibu Park (Santo André e Vila Madalena); Mamaggiore Bistrô Bar; Mamaggiore Cucina Italiana; Marakuthai; Medí Kitchen + Bar; Misoya Brasil; MoDi Giardino; Padríssimo; Paella Rio Sampa; Paellas Pepe; Pandan; Pato Rei (Berrini e V. Olímpia); Petros Greek Taverna; Philippe Bistrô; Pimenta Brasserie; Pina; Porchetteria; Purana.CO; Quadrado Restaurante; Quattrino; Raízes Nordestinas; Rendez-Vous; Rizz Restaurante; Spaghetti Notte; Sterna Café (Jardins); Tasca da Esquina (Pinheiros); Tea Connection (Itaim Bibi, Jardins e Vila Madalena); Temakeria e Cia (West Plaza); Thaitai Brasil; Tua Restaurante e Veríssimo (Pergamon Hotel).

Menu Premium da Restaurant Week - R$ 89,00 almoço | R$ 109,00 jantar | Menus com tendências gastronômicas do Brasil e do mundo.

[A]típico; Aguzzo Cucina Italiana (Jardins e Moema); Bambu Restaurante; Base Steakhouse; Buenas Carnes e Pasta; Dibaco (Perdizes e Vila Nova Conceição); Ecully; Filadélfia Shop e Brasa, Fogo Steak House; Forneria San Paolo; Gula Gula (Jardins e Vila Nova Conceição); IPO Bar; Jacarandá; Jamies Italian; La Ventana (Campo Belo e Moema); Marialva Cozinha Portuguesa; Nunes Parrilla; O Gato que Ri; Olive Garden (Aricanduva e Center Norte); Or Gastronomia; Pasta Nostra; Portucho; Sassá Sushi; Terraço Jardins; Torero Valese; Uru Mar Y Parrilla; Varanda D.INNER (Faria Lima); Varanda (Jardins e JK Iguatemi) e Vicoboim.

Menu Diamond da Restaurant Week - R$ 109,00 almoço | R$ 149,00 jantar | Uma incrível experiência

Dasian; Rubaiyat (Faria Lima) e Templo da Carne.

