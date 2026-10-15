Os paulistas terão vários feriados no próximo ano, 9 deles prolongados.

São Paulo terá nove feriados prolongados em 2027; veja o calendário

São Paulo terá nove feriados prolongados em 2027; veja o calendário

Quem não gosta de um dia de descanso do trabalho para viajar ou aproveitar um dia de lazer em casa? Então, confira quais são os feriados de 2027 em São Paulo e em quais dias da semana eles vão cair para planejar passeios, viagens e momentos de descanso ao longo do ano.

Lista de feriados 2027 em São Paulo

Os feriados de 2027 em São Paulo incluem datas nacionais, estaduais e municipais. Na capital, o calendário contempla o aniversário da cidade, em 25 de janeiro, a Sexta-feira Santa, o feriado estadual de 9 de julho e Corpus Christi, entre outras datas.

Algumas comemorações, como Carnaval e Corpus Christi, exigem atenção: o Carnaval não é feriado nacional, enquanto Corpus Christi é feriado municipal na capital paulista. Já a folga no setor privado pode depender de legislação aplicável e das condições de trabalho.

Janeiro

O ano começa com um feriado nacional na sexta-feira, 1º de janeiro, o que permite aproveitar três dias consecutivos de descanso, incluindo o sábado e o domingo. No fim do mês, os moradores da capital também terão o aniversário de São Paulo, celebrado em uma segunda-feira.

1º de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal — feriado nacional.

25 de janeiro (segunda-feira): Aniversário da cidade de São Paulo — feriado municipal.

Feriados em fevereiro

Em fevereiro, o destaque é o Carnaval, celebrado nos dias 8 e 9. Embora a data seja tradicionalmente associada a folgas e viagens, a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. A dispensa depende do calendário do órgão público, de acordos ou das regras adotadas pelo empregador.

8 de fevereiro (segunda-feira): Segunda-feira de Carnaval — ponto facultativo em calendários públicos.

9 de fevereiro (terça-feira): Carnaval — ponto facultativo em calendários públicos.

10 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-feira de Cinzas — tradicionalmente, ponto facultativo parcial.

Março

Março terá a Sexta-feira Santa, que cairá no dia 26. A data religiosa permitirá um fim de semana prolongado até o domingo de Páscoa, celebrado em 28 de março.

26 de março (sexta-feira): Sexta-feira Santa ou Paixão de Cristo.

28 de março (domingo): Páscoa — data comemorativa, sem feriado adicional.

Feriados em abril

Abril terá o feriado nacional de Tiradentes, celebrado em uma quarta-feira. A data não forma um feriadão por si só, mas pode ser uma oportunidade de descanso para quem conseguir negociar uma folga próxima ao feriado.

21 de abril (quarta-feira): Tiradentes — nacional.

Feriados em maio

Maio terá o Dia do Trabalhador, celebrado em um sábado. O mês também contará com Corpus Christi, que cairá em uma quinta-feira. Na capital paulista, a data é feriado municipal, mas a possibilidade de emendar a sexta-feira depende das condições aplicáveis ao trabalhador.

1º de maio (sábado): Dia do Trabalhador — nacional.

27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi — municipal na cidade de São Paulo.

Feriados em junho

Junho não terá feriados nacionais ou estaduais no calendário. Entre as datas comemorativas do mês está o Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, um sábado em 2027.

Feriado em julho

O principal feriado de julho será a Revolução Constitucionalista de 1932, celebrada em 9 de julho. A data é estadual em São Paulo e cairá em uma sexta-feira, formando um fim de semana prolongado.

9 de julho (sexta-feira): Revolução Constitucionalista de 1932 — estadual.

Feriados em agosto

Agosto não terá feriados nacionais, estaduais ou municipais previstos no calendário da capital paulista. O mês terá o Dia dos Pais, celebrado no segundo domingo de agosto.

8 de agosto (domingo): Dia dos Pais — data comemorativa.

Setembro

Em setembro, os brasileiros celebram a Independência do Brasil. Em 2027, o feriado cairá em uma terça-feira, o que permite uma possível emenda com a segunda-feira, dia 6, para quem tiver autorização para folgar.

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil — nacional.

Feriados em outubro

Outubro terá o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A celebração religiosa será em uma terça-feira, criando a possibilidade de um fim de semana prolongado para quem conseguir emendar a segunda-feira.

O mês também terá o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público, mas essas datas não são feriados nacionais para toda a população.

12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida — nacional.

15 de outubro (sexta-feira): Dia do Professor — data comemorativa.

28 de outubro (quinta-feira): Dia do Servidor Público — data relacionada ao serviço público, sujeita ao calendário de cada órgão.

Feriados em novembro

Novembro terá três feriados nacionais: Finados, Proclamação da República e Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O destaque para quem pretende viajar é a Proclamação da República, que cairá em uma segunda-feira.

2 de novembro (terça-feira): Finados — feriado nacional.

15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República — feriado nacional.

20 de novembro (sábado): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra — feriado nacional.

Feriados em dezembro em São Paulo

Dezembro terá o Natal, celebrado em um sábado. Embora não haja outro feriado nacional no mês, o período concentra as festas de fim de ano, as férias escolares e as viagens de férias.

25 de dezembro (sábado): Natal — feriado nacional.

Feriados prolongados em 2027 em São Paulo

Os feriados prolongados são aqueles que permitem aproveitar dias consecutivos de descanso sem necessariamente utilizar as férias. Em 2027, cinco datas de feriados nacionais, estaduais ou municipais da capital cairão na segunda ou na sexta-feira, formando fins de semana prolongados.

Confira quais são:

1º de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal.

25 de janeiro (segunda-feira): Aniversário da cidade de São Paulo.

26 de março (sexta-feira): Sexta-feira Santa.

9 de julho (sexta-feira): Revolução Constitucionalista.

15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República.

Além dessas datas, outros feriados podem render emendas com o fim de semana, desde que haja autorização para folgar no dia útil intermediário.

9 de fevereiro (terça-feira): Carnaval, com possibilidade de folga prolongada.

27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi, com possibilidade de emenda na sexta-feira, dia 28.

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil, com possibilidade de emenda na segunda-feira, dia 6.

12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida, com possibilidade de emenda na segunda-feira, dia 11.

2 de novembro (terça-feira): Finados, com possibilidade de emenda na segunda-feira, dia 1º.

As emendas não são automáticas e dependem das regras de cada empresa ou órgão público. Antes de planejar uma viagem, vale conferir o calendário de trabalho e a programação oficial de feriados e pontos facultativos.

Veja: