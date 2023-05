Shows da Virada Cultural 2023 Itaquera: shows e horários

Baco Exu do Blues e Aline Barros são destaques do evento na Zona Leste

A programação Virada Cultural 2023 em Itaquera terá shows de Baco Exu do Blues, Aline Barros, Olodum, Tasha e Tracie, Mc Cabelinho, entre outros artistas escalados para comandaram a festa na Zona Leste. Também há atrações no SESC Itaquera mediante retirada de ingresso antecipada.

Shows da Virada Cultural 2023 em Itaquera

O palco está localizado na Av. Nagib Farah Maluf, s/n. A estação mais próxima do local é a José Bonifácio, da linha 11- Coral da CPTM.

27 de maio, sábado

17h – Baco Exu do Blues

19h – Olodum

21h – Dj Oreia, Don Juan e Neguinho do Kaxeta

28 de maio, domingo

11h – Mundo Bita

13h – Aline Barros

15h – Tasha e Tracie

17h – MC Cabelinho

O SESC Itaquera também recebe atrações ao longo do final de semana. A retirada de ingressos acontece a partir das 12h do sábado, dia 27 de maio, pelo site do SESC São Paulo (https://www.sescsp.org.br/). Também haverá retirada presencial nas bilheterias das unidades do Sesc a partir das 16h do sábado. As entradas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

27 de maio, sábado

19h – Clube do Balanço

28 de maio, domingo

15h – Grupo Triii

Endereço: Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1000 – Itaquera.

Quais ruas estarão interditadas?

Se você vai comparecer ao evento de carro ou ônibus, fique atento pois algumas ruas estarão interditadas e linhas irão mudar os trajetos. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

A interdição acontece no sábado e domingo na Praça Brasil – Av. Nagib Farah Maluf, entre a R. Filipe Lauri e R. Alfredo Ricci.

As linhas de ônibus que sofrem alteração são:

403A-10 CPTM José Bonifácio – Term. Penha

Ida: sem alteração.

Volta: normal Rua Virginia Ferni, Rua Silvio Barbini, Rua Batista Boviceli, Av. Nagib Farah Maluf, contorno, Av. Nagib Farah Maluf, contorno, Av. Nagib Farah Maluf, CPTM José Bonifácio.

3722-10 COHAB José Bonifácio – Metrô Penha

Ida: Rua Alfredo Ricci, Rua Inácio Donati, prosseguindo normal.

Volta: normal até Rua Virginia Ferni, Rua Alfredo Ricci.

*Durante o evento a linha irá operar com ponto final na Rua Alfredo Ricci, altura do nº 233 – próximo a Rua Inácio Donati.

3020-10 COHAB Jose Bonifácio – Shop. Aricanduva

Ida: normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Francisco Albani, Rua Diego de Figueroa, acesso, Av. Nagib Farah Maluf, Rua Alfredo Ricci, prosseguindo normal.

Volta: normal até Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

3027-10 CPTM Guaianazes – Shop. Aricanduva

Ida: normal até R. Francisco Albani, Rua Diego de Figueroa, acesso, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Diego de Figueroa, Rua Francisco Albani, prosseguindo normal.

3732-10 CPTM José Bonifácio – Metrô Itaquera

Ida: normal até Rua Silvio Barbini, Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Francisco Albani, Rua Diego de Figueroa, acesso, Av. Nagib Farah Maluf, Rua Alfredo Ricci, prosseguindo normal.

263C-10 Jd. Helena – COHAB II

Ida: normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Francisco Albani, Rua Diego de Figueroa, acesso, Av. Nagib Farah Maluf, Rua Alfredo Ricci, prosseguindo normal.

Volta: normal até Rua Inácio Donati, Rua Alfredo Ricci, Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

263J-10 Penha – Conj. José Bonifácio

Ida: normal até Rua Virginia Ferni, Av. Nagib Farah Maluf, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Nagib Farah Maluf, Rua Francisco Albani, Rua Diego de Figueroa, acesso, Av. Nagib Farah Maluf, Rua Alfredo Ricci, prosseguindo normal.

