Vai faltar água? Como será a greve da Sabesp em SP

A terça-feira em São Paulo, dia 3 de outubro, será marcada pela paralisação dos funcionários do Metrô, CPTM e também pela greve da Sabesp. Mas vai faltar água? Entenda como será o movimento na capital paulista.

Veja: Greve do metrô SP quais linhas não vão funcionar

Vai faltar agua na greve da Sabesp?

Embora a Sabesp entre em estado de greve na terça-feira, após decisão da categoria, isso não significa que os paulistanos ficarão sem água. O fornecimento de água da cidade de São Paulo ocorrerá normalmente, assim como os atendimentos emergenciais a escolas, creches e hospitais. Trabalhadores da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo garantiram que as equipes de emergência estarão a postos.

Mas o que muda então? O Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema) espera adesão de até 75% da categoria à paralisação desta terça, o que significa que solicitações de reparo que não sejam emergenciais (pacientes, por exemplo) não serão atendidas.

A greve conjunta dos trabalhadores da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) tem como pauta o cancelamento de todos os processos de terceirização e privatização.

O governo de São Paulo acionou a Justiça do Trabalho, que determinou que 85% dos funcionários estejam em seus postos neste dia 3.

Greve do Metrô em São Paulo quais linhas

A partir da meia-noite de terça-feira, as linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata não vão operar. Contudo, a Justiça do Trabalho em São Paulo também determinou que, em caso de greve que, apesar da greve, a operação do metrô tenha 100% do efetivo em horários de pico e 80% nos demais períodos, com multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.

LINHAS DO METRÔ DE SÃO PAULO

- Linha 1 Azul: Operação Greve

- Linha 2 Verde: Operação Greve

- Linha 3 Vermelha: Operação Greve

- Linha 15 Prata: Operação Greve

- Linha 4 Amarela: Operação Normal

- Linha 5 Lilás: Operação Normal

- Linha 8 – Diamante - Operação Normal

- Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

Greve trens da CPTM

Os trens da CPTM com linhas não privatizadas também vão parar no dia 3 de outubro; são elas: 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

LINHAS TREM DE SÃO PAULO

- Linha 7 – Rubi: conecta a Região Central da Capital com Jundiaí - Greve

- Linha 8 – Diamante: conecta a Zona Oeste de SP com Itapevi - Normal

- Linha 9 – Esmeralda: conecta Osasco ao Grajaú - Normal

- Linha 10 – Turquesa: liga a Região Sul da Capital com Rio Grande da Serra - Greve

- Linha 11 – Coral: liga a Região Central à Mogi das Cruzes - Greve

- Linha 12 – Safira: conecta a Região Leste com Poá - Greve

- Linha 13 – Jade: dá acesso direto ao Aeroporto de Guarulhos, saindo do Centro de SP - Greve