Vai ter greve no metrô em SP amanhã? Metroviários podem parar dia 3

A greve do metrô em São Paulo está marcada para terça-feira, 3 de outubro, mas funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp ainda vai se reunir na noite de segunda, 2, para decidir se a paralisação vai ocorrer ou não. Se for confirmada, a manifestação conjunta pode durar 24 horas.

Como vai ser a greve do metrô de SP amanhã?

A confirmação se haverá greve do metrô vai depender da reunião dos funcionários do Metrô, da CPTM e da Sabesp, marcada para essa segunda-feira. A paralisação deve afetar nove das 13 linhas que operam em São Paulo.

A discussão acontece depois que a Justiça do Trabalho determinou que o transporte opere normalmente nos horários de pico, além de manter um contingente mínimo de 80% em estações, trens, segurança e manutenção. Caso a decisão não seja obedecida, a multa diária para o Sindicato dos Metroviários chega a R$ 500 mil.

De acordo com o Sindicato dos Metroviários, a greve seria uma manifestação contra a privatização das linhas de metrô e trem anunciadas pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a favor da melhoria do serviço para a população.

A paralisação deve atingir a Linha 1 - Azul; na Linha 2 - Verde; na Linha 3 - Vermelha e na Linha 15 - Prata. Já na CPTM, a greve deve impedir o funcionamento da Linha 7 - Rubi; da Linha 10 - Turquesa; da Linha 11 - Coral; da Linha 12 - Safira; e da Linha 13 - Jade.

A Prefeitura de São Paulo ainda não divulgou se o rodízio será liberado na terça-feira, quando as placas de automóveis com finais 3 e 4 têm restrição de circulação.

Em consulta realizada às 10h30 de segunda-feira, todas as linhas do metrô seguiam funcionando.

Linha 1 Azul: Operação Normal

Linha 2 Verde: Operação Normal

Linha 3 Vermelha: Operação Normal

Linha 15 Prata: Operação Normal

Linha 4 Amarela: Operação Normal

Linha 5 Lilás: Operação Normal

Linha 8 – Diamante - Operação Normal

Linha 9 – Esmeralda - Operação Normal

O preço da passagem é de R$ 4,40 e é válido para uma viagem. As estações de metrô de São Paulo funcionam das 4h40 à meia-noite (horário de Brasília).

