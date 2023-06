Vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo? (27/6)

Uma nova rodada de reunião vai definir se vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo, terça-feira, dia 27 de junho. A discussão reúne membros do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, que aguarda uma nova proposta patronal.

Vai ter greve de ônibus amanhã em São Paulo?

A resposta se haverá greve de ônibus em SP pode ser anunciada ainda nesta segunda, 26, após reunião entre o sindicato dos trabalhadores e o SPUrbanuss.

Em nota, o presidente dó Sindmotoristas, Cristiano Porangaba disse que a categoria aguarda um retorno do patronal que seja melhor para a categoria. “Exigimos uma proposta que valorize nossos direitos”.

“As negociações serão objetivas. Não aceitaremos mais enrolação. Estamos no limite da nossa paciência“, afirmou o presidente do Sindmotoristas, Cristiano Porangaba (Crizinho). Trabalhadores querem reajuste salarial.

No fim do mês passado, a categoria paralisou as operações nas primeiras horas do dia. A ação durou duas horas, das 3h às 5h da madrugada. Com isso, a prefeitura suspendeu o rodízio de veículos com placas finais 1 e 2.

Se não chegarem um acordo hoje, a categoria deve fazer uma nova assembleia para decidir se entrará em greve ou não.

A frota paulistana compreende 15 mil ônibus. São 1.314 linhas sendo que 832 rodam por meio de concessão e 482 operam com permissão. Essa estrutura transporta quase 3 bilhões de passageiros por ano.

