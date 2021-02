Veja como vai funcionar o toque de recolher em São Paulo

O governador João Doria (PSDB) anunciou hoje, 24, que a partir de sexta, 26 de fevereiro, o toque de recolher em São Paulo passa a valer das 23h às 5h – em todo o estado. A medida foi imposta como uma forma de conter o aumento do número de casos de Covid-19, que vem aumentando nas últimas semanas.

“O Estado de São Paulo chegou a 6.500 pessoas internadas em leitos de UTI, é um recorde histórico desde fevereiro do ano passado quando tivemos o primeiro caso de Covid no Brasil e também no Estado de São Paulo”, afirmou Doria durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Toque de recolher em São Paulo 2021

De acordo com o governo, qualquer pessoa que estiver na rua entre 23h e 5h da manhã estará sujeito a ser parada por agentes públicos de segurança. A fiscalização, por sua vez, será realizada tanto pela polícia militar como também por agentes da vigilância sanitária municipal.

Quem não respeitar o toque de recolher válido para todo estado de São Paulo, terá que justificar o motivo da exposição, podendo até receber indenização.

O que você precisa saber:

Quando começa? Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021

Vai até quando? Sexta-feira, 14 de março de 2021

Qual o horário do toque de recolher? A partir das 23h até 5h da manhã

Hospitais públicos e particulares vão funcionar normalmente. Em casos de emergências, a ida até a prontos-socorros não será considerada infração, no entanto, será necessário comprovar tal circunstância.

As atividades permitidas no horário do “toque de recolher em São Paulo” são:

I – serviços públicos essenciais;

II – farmácias;

III – indústria;

IV – supermercados/congêneres;

V – postos de combustíveis;

VI – hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos e veterinários de emergência;

VII – laboratórios de análises clínicas;

VIII – segurança privada;

IX – imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral;

X – funerárias.

Multa – toque de recolher em São Paulo

Quem não cumprir o toque de recolher deve pagar multa de R$ 100 e, em caso de reincidência, R$200. Pelo menos esses foram os valores adotados pelo município de Tupi Paulista no fim de janeiro. O governo ainda não confirmou o valor exato da multa.

Decreto do Doria – Toque de recolher em São Paulo

Segundo o governador, a nova restrição é extremamente necessária para evitar um colapso no sistema de saúde. Veja abaixo o que disse João Doria sobre o toque de recolher em todo o estado de SP:

“Temos que adotar essa medida para proteger vidas, para proteger vidas de brasileiros em São Paulo. Não temos nenhuma satisfação de adotar uma medida como essa, mas temos a necessidade de adotar essa medida para proteger vidas.”

O estado atingiu um novo recorde de pessoas internadas em UTIs com Covid-19 na última segunda-feira, dia 22 de fevereiro. O secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou que as novas internações tiveram um aumento significativo de 5,5% em comparação à semana anterior.

Segundo dados da Secretaria da Saúde de São Paulo, o estado de São Paulo acumula mais de 57 mil mortes e um total de 1.978.477 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Além dos 6.410 internados em UTIs, São Paulo tem mais 7.196 pessoas internadas em leitos de enfermaria com a doença, totalizando mais de 13,6 mil pacientes em recuperação.

A cidade de Araraquara, por exemplo, decretou fechamento de todas as atividades não essenciais. A medida foi estendida até o próximo sábado, 27 de fevereiro. Bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo comércio, e ainda os serviços públicos não podem funcionar, assim como carros e ônibus do transporte também não poderão circular.

Plano São Paulo

O Plano São Paulo é a estratégia do Governo do Estado de São Paulo para vencer a COVID-19. Atualmente, a campanha de contingência ao novo coronavírus do estado de São Paulo estava com a seguinte resolução:

Fase amarela

Grande São Paulo

Baixada Santista

Campinas

Araçatuba

Registro

Fase laranja

Marília

Piracicaba

Ribeirão Preto

São João da Boa Vista

São José do Rio Preto

Taubaté

Com a piora nos números, o governo deve anunciar ainda nesta quarta-feira a nova reclassificação do Plano São Paulo.