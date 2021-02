Covid-19: Veja quais cidades entraram lockdown no Brasil

A alta no número de casos, mortes e internações provocadas pela Covid-19, em paralelo à nova variante da doença, assola o Brasil. De acordo com consórcio de veículos de imprensa, o país atingiu o 33º dia consecutivo de mais de mil óbitos causadas pelo coronavírus nesta segunda-feira (22/03). Com isso, milhares de cidades entraram em lockdown e medidas mais restritivas.

Em todo o território nacional, já são 12 estados que apresentam aceleração no total de mortes, de acordo com o portal UOL. Outros 11 estados e o Distrito Federal, estão estabilizados. Outros quatro registram quedas em suas curvas. O cenário tem preocupado governadores e prefeitos brasileiros, que passam a cogitar ordens de contingência mais rígidas.

Quais são as cidades em lockdown?

A nova variante do coronavírus detectada em Manaus, Amazonas, já foi encontrada em outras regiões do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, São José dos Campos e Jacareí são cidades que já registraram também a mutação da Covid-19. Atualmente, grande parte do interior paulista está em estado de alerta. Confira abaixo as cidades com lockdown:

Araraquara (SP) – A prefeitura do município decretou fechamento de todas as atividades não essenciais por 60 horas. A medida vale até a meia-noite desta terça-feira (23/02). Bancos, indústrias, supermercados, postos de combustíveis e todo comércio, e ainda os serviços públicos não podem funcionar, assim como carros e ônibus do transporte também não poderão circular.

Américo Brasiliense (SP) – Próxima à região de Araraquara, o município de 41.032 habitantes também decretou fechamento total por conta do avanço da Covid-19. Apenas farmácias e unidades de saúde hospitalares estão funcionando normalmente. Quem sair de casa precisa comprovar a necessidade. A circulação de carros e transporte público também está contida. A medida é válida até esta terça-feira.

Boa Esperança do Sul (SP) – O município com população de apenas 15.018 habitantes seguiu os mesmos passos de Araraquara e Américo Brasiliense. A prefeitura determinou lockdown. Apenas estabelecimentos de saúde funcionam sem restrição. A circulação na cidade é proibida.

Santa Lúcia (SP) – O município de Santa Lúcia, também próximo à Araraquara, decidiu por precaução adotar o lockdown na cidade, que conta com menos de dez mil habitantes. Segundo a prefeitura, a cidade registrou apenas cinco óbitos desde o início da pandemia do novo coronavírus.

- PUBLICIDADE -

Uberlândia (MG) – Desde o último sábado (20/02), serviços como supermercados, padarias e farmácias só podem funcionar em horários determinados pela prefeitura. No entanto, estão liberados restaurantes e lanchonetes nas proximidades de rodovias, apenas.

Ipameri (GO) – A prefeitura decretou lockdown por 8 dias. O município fica na região próxima à estrada de ferro, apontada como situação de calamidade segundo o mapa epidemiológico apresentado pela secretaria de Saúde goiana.

Palmeira (PR) – A Prefeitura de Palmeira, município do Paraná, publicou decreto nesta segunda (22) que determina lockdown apenas aos fins de semana. A nova medida vale a partir das 18h de sexta-feira até às 5h de segunda-feira. Todos os serviços não essenciais não poderão funcionar.

Toque de recolher em João Pessoa

Apesar da cidade de João Pessoa, na Paraíba, não ter adotado lockdown, o governo do estado anunciou toque de recolher e fechamento da orla a partir já desta terça-feira (23/02). O governador João Azevedo e o o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, se reuniram para tomar a decisão.

Segundo informou o G1, o novo decreto vai valer para todo o estado nos próximos 15 dias, pelo menos. A fiscalização vai contar com o apoio das forças de segurança do estado. Com isso, o governo espera reduzir a mobilidade urbana e assim diminuir as chances de um colapso no sistema de saúde

Cidades em bandeira preta no Rio Grande do Sul

O governo do estado do Rio Grande do Sul determinou que 11 cidades entrassem para a bandeira preta, nível de restrição mais alto, até o dia 1º de março. O decreto foi publicado no Diário Oficial do último sábado (20/02). As atividades entre 22h e 5h da manhã também estão suspensas em todo o estado. No entanto, a medida não é o mesmo de lockdown. Confira abaixo:

- PUBLICIDADE -

Canoas

Capão da Canoa

Caxias do Sul

Erechim

Lajeado

Novo Hamburgo

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Porto Alegre

Santa Cruz do Sul

Taquara

Fonte: Agência Brasil, Portal EBC (TV Brasil)

Leia também: