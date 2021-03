Veja o que muda e as restrições da nova fase emergencial em SP

O estado de São Paulo registrou uma média móvel de 352 mortes na última semana, e nas últimas 24h foram 521 mortes e 15.720 casos da Covid-19. As informações divulgadas pelo próprio governo ressaltam a necessidade de conter a pandemia, que desde o seu início, em março de 2020, não registrou números tão altos e alarmantes. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, dia 15, novas restrições da fase emergencial entram em vigor em SP.

Veja o que muda a partir de segunda (15/03)

De acordo com o governo de São Paulo, “a situação da pandemia nunca esteve tão grave quanto agora e o ritmo da abertura de leitos no sistema de saúde do estado não é mais capaz de acompanhar a necessidade de internações.” Até então, SP estava na fase vermelha do Plano São Paulo.

Na quinta-feira, 11 de março, o governador João Doria (PSDB) anunciou a nova fase emergencial que entra em vigor a parti da próxima segunda-feira, 15 de março. Segundo divulgado por ele, a ideia é tirar 4 milhões de pessoas de circulação, e assim, conter a disseminação do vírus.

Quais são as restrições da fase emergencial em SP?

Atividades religiosas e atividades esportivas estão proibidas;

Aulas presenciais da rede municipal canceladas até 28 de março;

Uso de praias e parques estão proibidos;

Lojas de materiais de construção estão proibidas;

Serviço de retirada de todos os setores estão proibidos;

Sistema drive-thru de restaurantes está permitido até as 20h;

Circulação entre os horários 20h e 5h está proibida;

Trabalhadores dos serviços essenciais deve fazer escalonamento no horário de entrada e saída;

Tele-trabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais para órgãos públicos e escritórios de qualquer atividade (desde que o setor não seja essencial).

O que vai funcionar

Os serviços essenciais, como postos de gasolina e supermercados vão continuando funcionando normalmente, mesmo com as restrições da fase emergencial em SP. Veja a seguir quais são considerados serviços essenciais na pandemia, segundo a medida provisório (nº 926/20) e decreto vigente:

Delivery para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais;

Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;

Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;

Atividades de defesa nacional e de defesa civil;

Trânsito e transporte interestadual e internacional de passageiros;

Produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza, alimentos, bebidas e materiais de construção;

Serviços funerários;

Serviços postais;

Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;

Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia;

Até quando vai a fase emergencial em SP?

De acordo com o que foi divulgado pelo governo do estado de São Paulo, a fase emergencial começa a partir do próximo dia 15 de março e até o dia 30 de março.

Atualmente a situação dos leitos hospitalares é alarmante. Segundo informações do governo, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 89,4% na Grande São Paulo e 87,6% no estado. Com isso, o número de pacientes internados chega a ser o maior em toda a pandemia da Covid-19, com 22.555, sendo 12.778 em enfermaria e 9.777 em unidades de terapia intensiva.

*Dados atualizados em 12 de março de 2021*