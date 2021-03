Venda de bebidas alcoólicas estará proibida na Grande SP

A partir da próxima sexta-feira, 26 de março, começa o período dos feriados antecipados na capital paulista e região da Grande SP. A medida, anunciada por Bruno Covas (PSDB) na semana passada, tem como objetivo conter a pandemia da Covid-19, que atinge números cada vez mais alarmante. Com isso, começou a especulação sobre a proibição de venda de bebidas alcoólicas em SP.

Até o momento, os prefeitos das cidades da Grande São Paulo, do Grande ABC, decidiram por proibir a de venda de bebidas alcoólicas durante os dias de feriado. Já a capital paulista não teve o mesmo posicionamento. Confira a seguir como vai funcionar a venda de bebidas alcoólicas na Grande SP.

Venda de bebidas alcoólicas na Grande SP vai estar proibida?

Segundo o decreto do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, do dia 27 de março até o dia 4 de abril, a venda de bebidas alcoólicas estará proibida em todos os horários. A partir da próxima segunda-feira, 29 de março, até quinta-feira (1º de abril), os feriados municipais serão antecipados, somando a data nacional da Sexta-feira da Paixão (2) e Páscoa (4).

Além da proibição de vendas de bebidas alcoólicas, os setores essenciais também deverão encerrar as atividades mais cedo, às 17h. Já a circulação de passageiros no transporte público também será limitada durante o período. Sendo assim, somente funcionários de serviços essenciais podem utilizar.

Confira o que estará funcionando normalmente:

Hospitais públicos e privados

Serviços de saúde de urgência e emergência

Farmácias

Laboratórios

Hospitais veterinários

Quais cidades de SP vão adotar a medida?

A medida restritiva que proíbe a venda e compra de bebidas alcoólicas durante a semana de feriados antecipados, deve valer para 7 regiões da Grande SP, sendo elas:

Santo André

São Bernardo do Campo

São Caetano do Sul

Diadema

Mauá

Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra

Fase Emergencial

O estado de São Paulo está, nesse momento, em sua fase mais crítica da pandemia da Covid-19. Por isso, o governador João Doria (PSDB), decretou a nova fase emergencial, que restringe ainda mais a circulação de carros e pessoas em todas as cidades de SP, e também limita o funcionamento apenas do serviço essencial.

De acordo com informações divulgadas pelo governo, o estado de São Paulo registrou nesta terça-feira, 23 de março, o recorde de 1.021 óbitos registrados nas últimas 24h. Ao todo, SP já registrou 68.623 mortes provocadas pelo vírus, e no total, 2.332.043 casos da doença, dos quais 2.025.301 já estão recuperados.

Leia também: