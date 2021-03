Feriado antecipado SP: o que funciona na capital paulista?

A partir da próxima sexta-feira (26) a cidade de São Paulo entra no período de feriado antecipado SP. A prefeitura da capital antecipou cinco datas comemorativas para tentar aumentar o isolamento social e conter o avanço de casos de Covid-19. O horário do rodízio de veículos também sofreu alteração.

Ao todo, serão 10 dias não úteis, contando com dois finais de semana e o feriado nacional da Paixão de Cristo (2 de abril). Alguns serviços não essenciais como bancos e parques não funcionarão. Ainda não há definição em relação a abertura do comércio.

Contudo, o decreto nº 65.563 do governo estadual de São Paulo restringe o atendimento presencial ao público em bares, restaurantes, shoppings, galerias e estabelecimentos congêneres, bem como no comércio varejista de materiais de construção. São permitidos apenas os serviços de entrega e drive-thru. A medida é válida até 30 de março.

Quando vai ser o feriado em São Paulo?

Com os feriados antecipados em São Paulo, a cidade deve passar por um período longo de recesso, que vai do dia 26 de março até o dia 4 de abril, contando com os finais de semana. Confira, a seguir, como fica o calendário:

26 de março – sexta-feira (feriado municipal – Corpus Christi 2021);

27 de março – sábado;

28 de março – domingo;

29 de março – segunda-feira (feriado municipal – Corpus Christi 2022);

30 de março – terça-feira (feriado municipal – Consciência Negra 2021);

31 de março – quarta-feira (feriado municipal – Consciência Negra 2022);

1° de abril – quinta-feira (feriado municipal – Aniversário de São Paulo – 2021);

2 de abril – sexta-feira (feriado nacional; Paixão de Cristo 2021);

3 de abril – sábado;

4 de abril – domingo.

Como fica o rodízio no feriado antecipado SP?

A cidade de São Paulo conta com um novo horário no esquema de rodízio de veículos desde a última segunda-feira (22). A mudança vale para os dias úteis, sábados e feriados, das 20h às 5h do dia seguinte. Os horários tradicionais do rodízio em SP, das 7h às 10h, e das 17h às 20h, estão suspensos.

Segundo a prefeitura da capital paulista, a mudança no horário do rodízio é para evitar a aglomeração de pessoas no transporte público durante o dia e impedir a circulação à noite, após o expediente.

O motorista que descumprir o novo rodízio em SP está sujeito a uma infração de trânsito de nível médio. A multa neste caso é de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira.

A empresa é obrigada a aderir ao feriado antecipado SP?

Segundo o decreto da Prefeitura de São Paulo, apenas as unidades de saúde, segurança urbana, assistência social e serviço funerário, além de outras atividades que não possam sofrer descontinuidade, estão de fora da antecipação.

Bancos vão funcionar no feriado antecipado SP?

As agências bancárias devem permanecer fechadas ao longo período do feriado antecipado. O atendimento nas unidades bancárias fechadas, segundo a Febraban, deve ser online via internet ou em caixas eletrônicos.

Apesar dos bancos não funcionarem no feriado antecipado SP, o vencimento dos boletos não mudou. Nesse sentido, as datas de vencimento de contas continuam as mesmas e o pagamento deve ser feito pelo canais digitais, como internet banking ou aplicativo, e nos caixas eletrônicos.

A B3 vai funcionar?

Mesmo com o feriado antecipado SP, a B3, empresa que opera as bolsas de valores paulista, informou que manterá seu calendário regular de funcionamento. Em nota, a empresa reforçou que “nos dias 26, 29, 30, 31 e 1º de abril haverá atividades de registro, negociação, depósito centralizado, compensação, liquidação e de infraestrutura para financiamento”.

Igrejas vão abrir?

O decreto do governo estadual de São Paulo prevê também a vedação de “cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo” até 30 de março.

Parques vão abrir?

Todos os parques municipais urbanos e naturais permanecem fechados enquanto perdurar a Fase Emergencial de enfrentamento à pandemia. A medida segue as determinações do Governo do Estado de São Paulo.

