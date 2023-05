Virada Cultural 2023 Parelheiros tem show de Diogo Nogueira

Djonga, Diogo Nogueira, Tarcísio do Acordeon e o grupo Fundo de Quintal comandam o palco Parelheiros na Virada Cultural 2023. As apresentações do evento, que acontecem ao longo dos dias 27 e 28 de maio, sábado e domingo, são gratuitas.

Shows da Virada Cultural 2023 em Parelheiros

O palco de Parelheiros está localizado na Rua Teresinha do Prado de Oliveira, 100. Não há estações de metrô ou trem próximas do local, e o público pode chegar utilizando as linhas de ônibus ou carro.

O evento realizado no bairro de Parelheiros recebe apenas quatro shows da Virada Cultural. As mais de 500 atrações do festival de arte promovido pela prefeitura estão espalhadas em outros onze palcos espalhados pela cidade, além de unidades do SESC.

Todos os eventos são gratuitos. Shows realizados em lugares fechados como o SESC solicitam retirada de ingressos antecipados pelo site ou bilheteria.

27 de maio, sábado | Virada Cultural

17h – Diogo Nogueira

28 de maio, domingo | Virada Cultural

5h – Fundo de Quintal

15h – Djonga

17h – Tarcísio do Acordeon

Interdições e alterações nas linhas de ônibus

Alguns trechos da Zona Sul vão sofrer interdições para a montagem do palco e recepção do público. A interdição começa a partir das 8h de quinta-feira, 25, na Rua Teresinha do Prado Oliveira, 100. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

Duas linhas de ônibus que contemplam a região também sofrerão alterações temporárias:

6000-10 Term. Parelheiros – Term. Sto. Amaro

Ida: Normal até E.T. Rio Bonito, Av. Sen. Teotonio Vilela, Av. Interlagos, Av. do Rio Bonito, R. Olivia Guedes Penteado, Av. Atlântica, prosseguindo normal.

Volta: Normal até Pte. Do Socorro, Lgo. Do Socorro, Av. de Pinedo, R. Nsa. Sra. do Socorro, R. Mendel, R. Olivia Guedes Penteado, Av. do Rio Bonito, Av. Interlagos, Av. Sen. Teotonio Vilela, E.T. Rio Bonito, prosseguindo normal.

6L08-10 Jd. São Nicolau – Hosp. Parelheiros

Sentido Único:Normal até a R. Visconde de Montalegre, R. Eloy Domingues da Silva, R. Sergino Ignácio Ferreira, Estr. Da Colônia, prosseguindo normal.

