7 parcela do auxílio emergencial 2021: quem recebe nesta semana?

A Caixa Econômica Federal retoma nesta segunda-feira, 25, o pagamento da 7 parcela do auxílio emergencial 2021. Mas é importante estar atento ao calendário, visto que não são todos os beneficiários que receberão o dinheiro.

Isso acontece porque os depósitos são feitos em datas diferentes para os cidadãos que recebem através do Bolsa Família e aqueles que fazem parte do público geral. Portanto, veja a seguir quais são os grupos que recebem o auxílio durante esta semana.

Quando cai a 7 parcela do auxílio emergencial 2021 do Bolsa Família?

A liberação da 7 parcela do auxílio emergencial 2021 ocorre de forma escalonada. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal está dando continuidade ao pagamento para inscritos no Bolsa Família que recebem o dinheiro de acordo com o último dígito do (NIS).

Para esse grupo, os pagamentos foram interrompidos durante o final de semana e voltaram a ser feitos nesta segunda-feira, 25 para aqueles que possuem o NIS com final 6. Depois, restarão mais quatro grupos que possuem direito de receber a 7 parcela do benefício. São eles:

>> Beneficiários que possuem NIS com final 7: depósito e saque dia 26 de outubro;

>> Beneficiários que possuem NIS com final 8: depósito e saque dia 27 de outubro;

>> Beneficiários que possuem NIS com final 9: depósito e saque dia 28 de outubro;

>> Beneficiários que possuem NIS com final 0: depósito e saque dia 29 de outubro;

Vai ter a 7 parcela do auxílio emergencial para o público geral?

Os trabalhadores e pessoas em situação de desemprego, que fizeram a inscrição para receber o benefício através da internet compõem o público geral. Nesse grupo também estão incluídos os beneficiários que possuem o CadÚnico (Cadastro Único).

Esses cidadãos somente voltarão a receber a 7 parcela do auxílio emergencial 2021, a partir de terça-feira, 26. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal ainda precisa liberar o pagamento para sete grupos. São eles:

>> Beneficiários nascidos em junho: o depósito será feito dia 26 de outubro

>> Beneficiários nascidos em julho: o depósito será feito dia 27 de outubro

>> Beneficiários nascidos em agosto: o depósito será feito dia 28 de outubro

>> Beneficiários nascidos em setembro: o depósito será feito dia 29 de outubro

>> Beneficiários nascidos em outubro: o depósito será feito dia 30 de outubro

>> Beneficiários nascidos em novembro: o depósito será dia 30 de outubro

>> Beneficiários nascidos em dezembro: o depósito será dia 31 de outubro

LEIA TAMBÉM | Como recebo 7 parcela do auxílio emergencial sem ter acesso à internet?

Quando posso sacar a última parcela do auxílio?

É importante ressaltar que os beneficiários que tem direito de receber a 7 parcela do auxílio emergencial 2021, através do Bolsa Família, podem sacar o dinheiro imediatamente após o depósito. Sendo assim, o saque já está liberado e pode ser feito durante esta semana pelas pessoas que possuem NIS final 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Os demais devem aguardar o depósito em conta nas datas que vimos acima.

Por sua vez, os demais cidadãos não poderão sacar o dinheiro durante esta semana. A orientação é aguardar o segundo calendário da 7 parcela do auxílio emergencial, pois, o direito ao saque acontece duas semanas após o pagamento. A liberação também será de forma escalonada, portanto, confira o calendário atualizado de saque da 7 parcela do auxílio emergencial 2021, para público geral:

>> Nascidos em janeiro: podem sacar dia 1º de novembro

>> Nascidos em fevereiro: podem sacar dia 3 de novembro

>> Nascidos em março: podem sacar dia 4 de novembro

>> Nascidos em abril: podem sacar dia 5 de novembro

>> Nascidos em maio: podem sacar dia 9 de novembro

>> Nascidos em junho: podem sacar dia 10 de novembro

>> Nascidos em julho: podem sacar dia 11 de novembro

>> Nascidos em agosto: podem sacar dia 12 de novembro

>> Nascidos em setembro: podem sacar dia 16 de novembro

>> Nascidos em outubro: podem sacar dia 17 de novembro

>> Nascidos em novembro: podem sacar dia 18 de novembro

>> Nascidos em dezembro: podem sacar dia 19 de novembro

Vai ter prorrogação do auxílio emergencial em 2022?

Nas últimas semanas foi especulada a possibilidade de haver a prorrogação do auxílio emergencial e os beneficiários ficaram esperançosos pela continuidade do pagamento, pelo menos até o mês de abril de 2022. Os boatos ganharam força diante das dificuldades que o governo federal vem enfrentando para conseguir a aprovação do Auxílio Brasil, seu novo programa de distribuição de renda.

O pagamento poderá ser custeado com recursos financeiros oriundos da PEC dos precatórios e da Reforma do Imposto de Renda que está no Senado Federal. Mas na semana passada, o ministro da Cidadania, João Roma afirmou que o auxílio emergencial, de fato, será finalizado em outubro. Diante disso, o governo federal anunciou que as famílias vulneráveis do país não devem receber menos de R$ 400 e a extensão do auxílio emergencial foi novamente descartada.

Ainda de acordo com o ministro, o novo programa que vai substituir o Bolsa Família e o número de beneficiários será ampliado, devendo chegar a 16,9 milhões de famílias. “Em novembro já começa ser pago o Auxílio Brasil e em dezembro ele vai, portanto, zerar a fila do programa que hoje contempla 14,7 milhões de famílias”, disse o ministro.

Quando é a última parcela do auxílio 2021?

Até o momento, a 7 parcela do auxílio emergencial será a última a ser paga em 2021. Segundo o calendário, o pagamento do beneficiário será finalizado no dia 29 deste mês para os beneficiários do Bolsa Família. Como de costume, esse grupo começou a receber o benefício primeiro, tendo sido liberado pela Caixa Econômica Federal no dia 18 de outubro.

Desta forma, o pagamento segue sendo feito em dias úteis e conforme a ordem do número final do NIS (Número de Identificação Social). O público geral somente verá a conclusão da 7 parcela do auxílio emergencial em novembro, visto que existem dois calendários: o primeiro está relacionado ao depósito do dinheiro na conta poupança social digital que será finalizado no dia 31. Depois, os beneficiários terão acesso ao saque das quantias do último ciclo de pagamentos entre os dias 1º e 19 de novembro.