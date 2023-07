Antecipação do Bolsa Família de agosto 2023: cronograma atualizado

O calendário Bolsa Família 2023 de junho termina amanhã (30), com isso, muitos beneficiados ja se questionam quando irão receber o calendário Bolsa Família julho 2023. Veja quando recebe e quanto será pago no benefício social desse mês.

QUAL O VALOR BOLSA FAMÍLIA AGOSTO 2023?

Para agosto, o Bolsa Família vai pagar o mínimo de R$ 600 para os beneficiários, como também o acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos e o adicional de R$ 50 por criança ou adolescente (de sete a 18 anos) e por gestante.

O governo traz ainda o depósito do auxílio Gás de R$ 109, pago a mais de cinco milhões de famílias para comprar o botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Desde de junho, o governo paga R$ 50 por integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos. Então, se o beneficiário tem um filho de 10 anos, por exemplo, o valor mínimo a ser recebido será de R$ 650. As gestantes também recebem R$ 50 a mais durante os 9 meses.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o tíquete médio recebido por família chega a R$ 705,40 - quase metade de um salário mínimo.

Se o Bolsa Família baixou por algum erro, é possível reclamar da situação através do telefone 121, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Também dá para se informar no Fale Conosco do site www.mds.gov.br é e pelo Aplicativo Bolsa Família.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA de AGOSTO será ANTECIPADO?

O pagamento do calendário do Bolsa Família do mês de agosto não será antecipado em 2023, e a data prevista pelo governo continua de 18 a 31 de agosto, conforme o número do NIS. Os beneficiários com final do número de Identificação Social 1 são os primeiros a receber.

Veja mais do CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2023 Agosto

NIS com final 1: 18 de Agosto, sexta-feira

NIS com final 2: 21 de Agosto, segunda-feira

NIS com final 3: 22 de Agosto, terça-feira

NIS com final 4: 23 de Agosto, quarta-feira

NIS com final 5: 24 de Agosto, quinta-feira

NIS com final 6: 25 de Agosto, sexta-feira

NIS com final 7: 28 de Agosto, segunda-feira

NIS com final 8: 29 de Agosto, terça-feira

NIS com final 9: 30 de Agosto, quarta-feira

NIS com final 0: 31 de Agosto, quinta-feira

