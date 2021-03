Aplicativo Bolsa Família: saiba como baixar e consultar benefício

Beneficiários do Bolsa Família que tenham dúvidas sobre a liberação de pagamentos ou extrato do benefício não precisam se deslocar até uma agência da Caixa. Isso porque, é possível conferir essas informações por meio do aplicativo Bolsa Família. Na plataforma, o usuário consegue verificar também os saques já realizados e dados sobre o programa, evitando ainda deslocamentos aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), por exemplo.

O Bolsa Família se trata de um programa de transferência direta de renda para famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o país. Entre os eixos principais, está o complemento de renda, acesso a direitos e articulação com outras ações, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das famílias.

Qual o aplicativo original do Bolsa Família?

A plataforma oficial do programa de transferência de renda é o aplicativo Bolsa Família. O qual, tem como responsável a Caixa Econômica Federal e foi criado em conjunto com a equipe do Bolsa Família do Ministério da Cidadania. Através dele, o beneficiário consegue consultar os pagamentos liberados, o calendário do programa e verificar seu extrato de benefícios recebidos.

Também é possível procurar pela agência da Caixa mais próxima e encontrar informações acerca do programa. A consulta do benefício é feita a partir do número do NIS e também com o CPF. Para isso, é preciso ter um celular com acesso a internet.

Como baixar o aplicativo Bolsa Família?

Para baixar o aplicativo Bolsa Família é simples. Basta acessar a loja de aplicativos do celular, seja Google Play ou App Store. Feito isso, procure por “Bolsa Família” no campo de pesquisa e clique no app de ícone amarelo com o nome do programa. Por fim, basta clicar em “Instalar” e esperar pelo download.

Como se cadastrar?

Depois de baixar o aplicativo Bolsa Família, é o momento de se cadastrar na plataforma para poder verificar os pagamentos liberados e consultar o benefício. Para quem já tem cadastro na Caixa, não é necessário fazer esse processo.

Para começar o cadastramento, na tela inicial do aplicativo o usuário deve clicar no botão laranja escrito “Consulte se benefício”. Depois disso informar o número do NIS ou do CPF do responsável familiar e clicar para iniciar o cadastro.

Na primeira parte deste processo será necessário informar os dados de: CPF, nome completo, data de nascimento e e-mail. Em seguida, o cidadão precisa criar uma senha de ao menos seis dígitos. Nota-se que a senha não pode ser igual ao CPF e não deve ter repetições em sequência com mais de dois dígitos. Além disso, também não é permitido colocar a data de nascimento.

Com a criação da senha, será necessário acessar o e-mail informado e clicar no link enviado para confirmar o cadastro. Feito isso, já será possível realizar login no aplicativo.

Como consultar o benefício no aplicativo Bolsa Família?

Sendo assim, para consultar o benefício, basta clicar em “Consulte seu benefício” na tela inicial. E escolher entre informar o CPF ou NIS do responsável familiar. Há a possibilidade de deixar as informações do usuário salvas para uma próxima consulta.

Depois de inserir o dado escolhido, o cidadão consegue verificar seu pagamento liberado na tela que aparecerá em seguida. Também é possível verificar as datas de depósito dos próximos pagamentos do programa.

Como ver o calendário de pagamentos?

O calendário de pagamentos do programa também pode ser verificado no aplicativo Bolsa Família. Para isso, basta clicar em “Calendário de Pagamentos” na tela inicial, e então informar o número final do NIS para ver quando o dinheiro ficará disponível e até quando é possível sacar.

Quem pode participar do Bolsa Família?

O programa Bolsa Família é destinado a pessoa de baixa renda em todo o país, Tem direito a receber os pagamentos mensais:

Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 89 por mês

Famílias com renda por pessoa entre R$ 89,01 e R$ 178 por mês, desde que tenham crianças ou adolescentes de 0 a 17 anos.

Como é feita a inscrição no programa?

Para fazer parte do Bolsa Família, os cidadãos que se encaixam no critério de renda devem fazer inscrição no Cadastro Único, que é um sistema do governo federal que reúne dados sobre famílias de baixa renda. Esse cadastro pode ser feito em um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS).

É necessário que uma pessoa responsável pela família responda às perguntas efetuadas no cadastro. E também apresente documentos pessoais dos integrantes.

A seleção das famílias participantes é feita a partir de um sistema automatizado. E leva em consideração o número de grupos já atendidos do município e o limite orçamentário previsto para o programa.

