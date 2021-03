Auxílio emergencial 2021: Pagamento deve ficar para abril, diz Guedes

O primeiro pagamento do auxílio emergencial 2021 deve ficar só para o mês de abril. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a intenção do governo é pagar o benefício ainda no final de março, mas não deve acontecer. As informações foram publicadas pelo portal G1.

Foi aprovado auxílio-emergencial 2021?

A Câmara dos Deputados já aprovou em segundo turno a PEC Emergencial, medida que prevê os gastos do governo federal, e que é responsável pela volta do auxílio emergencial 2021. Entretanto, a promulgação da PEC Emergencial foi marcada só para a próxima segunda-feira, 15 de março. Depois disso, o governo deve disponibilizar mais informações sobre o primeiro pagamento.

Segundo Guedes, “possivelmente o pagamento caia em abril”. A primeira parcela do auxílio emergencial que o ministro se refere é relativa ao mês de março. Com isso, é de se esperar que o pagamento de abril ainda caia no mesmo mês. O governo já confirmou que o auxílio emergencial 2021 será de quatro parcelas, o que seria de março ao mês de julho.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nas redes sociais que a expectativa do governo é que o primeiro valor/parcela do auxílio emergencial seja pago ainda em março.

Quem vai receber?

O novo auxílio emergencial vai variar entre R$ 175 a R$ 375. Mas, segundo confirmou o governo, o valor médio do pagamento será de R$ 250. A definição dos valores seguirá ordens da estrutura e renda familiar, ao passo que uma família com mais pessoas terá o valor maior garantido. Confira as principais informações abaixo:

O pagamento de R$ 250 será o valor médio;

No caso de família monoparental dirigida por mulher será de R$ 375;

Casal sem filhos será de R$ 250;

Um cidadão/cidadã sozinho(a) será de R$ 175.

Paulo Guedes reforçou que a “análise será responsabilidade do Ministério da Cidadania, e o Ministério da Economia fornece apenas os parâmetros básicos para a distribuição do auxílio emergencial”. Ainda não está certo que o auxílio emergencial 2021 não inclua os beneficiários do Bolsa Família, mas de acordo com as previsões, é de que os beneficiados não recebam o auxílio.

O governo vai selecionar os novos beneficiários com os dados disponibilizados anteriormente, no auxílio emergencial de 2020, e cruzá-los com outros cadastros em serviços públicos, como o Imposto de renda, INSS, MEI, CNIS, CAGED, entre outros. Exemplo: quem estava desempregado em 2020 e conseguiu emprego registrado, certamente não deverá ser incluso no novo auxílio.

Como solicitar auxílio emergencial 2021?

O cadastro do novo auxílio emergencial 2021 será diferente. Provavelmente não haverá necessidade de se inscrever para receber a quantia, entretanto, nem todos que receberam em 2020 vão receber em 2021. Isso porque o governo deverá cruzar os dados já cadastrados de quem recebeu o pagamento no ano anterior. Com os novos critérios, quem deseja ser contemplado, e foi inscrito no auxílio de 2020, deve aguardar informações oficiais do governo.