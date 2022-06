Auxílio Emergencial 2022 chega a R$ 3 mil; quem ainda pode receber?

O pagamento de algumas parcelas do Auxílio Emergencial em 2022 tem deixado diversos brasileiros em dúvida se continuam tendo ao direito ao benefício. Neste ano, de acordo com a Agência Brasil, mais de 800 mil pessoas já receberam alguma parcela referente ao programa criado durante a crise da pandemia da Covid-19.

Auxílio Emergencial 2022: quem tem direito ao benefício?

Em 2022, o Auxílio Emergencial está sendo pago para pais solteiros que receberam apenas uma parcela do benefício entre os meses de abril e agosto de 2020. O pagamento representa um valor retroativo das cotas adicionais liberadas pelo Governo Federal naquele período.

A liberação acontece depois que o governo editou uma Medida Provisória no fim de 2021 que previa a ampliação do auxílio. Com o documento, foi disponibilizado o pagamento em dobro do benefício para o homem que é provedor de família monoparental. Antes, a medida era exclusiva para mulheres solteiras chefes de família. Naquele período, elas receberam parcelas de R$ 1,2 mil, o dobro do valor original que era de R$ 600.

Agora, com o direito estendido para os pais chefes de família, eles passaram a receber as parcelas retroativas do Auxílio Emergencial em 2022. O valor pago varia de acordo com o mês que o provedor começou a receber o auxílio.

Para aqueles que receberam as cinco primeiras parcelas, o pagamento será de R$ 3.000. Já para quem começou a receber o benefício em maio, o valor pago será de R$ 2.400. Quem recebeu em junho terá direito a R$ 1.800, enquanto quem recebeu em julho ganhará R$ 1.200. Por fim, quem recebeu apenas a parcela de agosto terá direito a R$ 600.

De acordo com a Agência Brasil, não está prevista a inclusão de novos beneficiários na rodada de pagamentos realizada em 2022. Além disso, a liberação dos recursos retroativos não se aplica ao auxílio emergencial extensão de R$ 300, nem para as parcelas do Auxílio Emergencial pagas em 2021.

Para saber se tem direito ao benefício, o pai solteiro deverá realizar a consulta Dataprev ao Auxílio Emergencial, que segue disponível. Para checar sua situação, o cidadão deverá fazer login por meio da conta Gov BR. No site, será possível conferir informações como data inicial da solicitação e dia de recebimento.

Quem tem direito ao Auxílio Emergencial 2022 receberá o dinheiro por meio do aplicativo Caixa Tem. O crédito será realizado na mesma conta poupança digital usada para receber o auxílio emergencial anteriormente. No aplicativo é possível realizar o pagamento de contas, compras ou a transferência de recursos.

