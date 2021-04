Auxílio emergencial: confira quem recebe o neste domingo (11)

A nova rodada do auxílio emergencial pagará o terceiro lote a um grupo de beneficiários neste domingo (11). O repasse dos valores será pelo aplicativo Caixa Tem. O saque do dinheiro, no entanto, só fica disponível a partir de 10 de maio.

De acordo com o calendário de pagamentos do auxílio emergencial, o grupo que recebe neste terceiro lote são os beneficiários nascidos em março. Até o momento, os nascidos em janeiro receberam a primeira parcela no dia 06. Já os nascidos em fevereiro receberam no dia 09.

Qual valor do auxílio emergencial?

O valor médio do auxílio emergencial é de R$ 250. No entanto, outros dois grupos podem receber R$ 150 ou R$ 375. Confira como ficou a divisão:

Quem mora sozinho recebe o valor mínimo, de R$ 150;

Público geral, ou seja, famílias com mais de uma pessoa recebem R$ 250;

As famílias monoparentais, com mães solteira, recebem R$ 375.

O pagamento do auxílio deste ano está limitado a uma pessoa por família. No ano passado, o pagamento foi feito para até dois membros por família.

Como consultar o auxílio

Para saber se você tem direito ao auxílio este ano, basta acessar um dos portais de consulta do governo ou da Caixa. O Governo Federal liberou a lista de beneficiários no dia 02 de abril após análise da Dataprev. Os portais para consulta são: Ministério da Cidadania; Dataprev; e Caixa Econômica.

Para fazer a consulta, basta informar o nome completo, o número do CPF, a data de nascimento e o nome da mãe. Caso o nome da mãe não conste na certidão de nascimento, é só marcar a opção “Mãe desconhecida”.

Quem tiver o auxílio negado pode contestar até o dia 12 de abril, na próxima sgunda-feira.

