Auxílio emergencial: nascidos em agosto e setembro podem sacar

Neste sábado (28), a Caixa Econômica Federal libera saques e transferências do auxílio emergencial para beneficiários nascidos em agosto e setembro. Os trabalhadores podem sacar o dinheiro depositado em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

O valor das parcelas que podem ser sacadas hoje variam de acordo com o mês que o beneficiário entrou no auxílio emergencial. Todos os beneficiários têm direito a receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso passam a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família)

Nota-se que esse calendário de ciclos é válido para os inscritos via Cadastro Único, site ou aplicativo da Caixa. Para os contemplados do Bolsa Família as datas são diferentes, e ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS).

Como usar o auxílio emergencial no Caixa Tem?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A saber, antes dessa liberação para saques e transferências, os beneficiários já podiam movimentar os recursos do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem. Para pagamentos de contas domésticas e boletos, bem como para compras online usando o cartão de débito virtual.

Para pagar boletos e contas domésticas é preciso clicar na seção “Realizar pagamentos”. Depois escolher entre as opções “Digitar o código de barras” e “Ler o código de barras”, para digitar o código ou usar a câmera do celular para fazer a leitura.

Já para compras online é necessário escolher a opção “Cartão de Débito Virtual”. A partir disso, aparecerá a imagem do cartão com os dados correspondentes. Basta clicar em “gerar”. Em seguida, é só usar o código na hora de comprar pela internet.

Leia também: