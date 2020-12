Auxílio emergencial: nascidos em janeiro e fevereiro já podem sacar

Neste sábado (19), a Caixa Econômica Federal libera os nascidos em janeiro e fevereiro para sacar e transferir as parcelas do auxílio emergencial recebidas nos ciclos 5 e 6. Antes disso, os beneficiários já podiam movimentar o dinheiro depositado em poupança social digital através do aplicativo Caixa Tem.

Quem pode sacar o dinheiro do auxílio emergencial a partir de hoje?

Desse modo, os beneficiários que fazem aniversário em janeiro e fevereiro podem sacar a partir de hoje parte ou todo o valor recebido nas duas últimas parcelas do auxílio emergencial. A liberação é válida para inscritos no benefício via Cadastro Único, aplicativo ou site da Caixa.

O valor das parcelas varia de acordo com o lote em que o cidadão entrou no benefício. Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família). Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas do auxílio residual de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Como sacar e transferir?

Para saques sem cartão do auxílio emergencial, é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem. Ao fazer o login, basta ir até a opção “Saque sem Cartão” e gerar um código para saque. O mesmo pode ser usado em até uma hora em lotérica, correspondente Caixa Aqui e em agência da Caixa.

Já para transferir a parcela recebida em poupança social digital, é preciso clicar na opção “Transferir dinheiro” no aplicativo mesmo aplicativo. Feito isso, a orientação é digitar os dados da conta bancária e o valor que se deseja transferir, e então concluir a operação.

Próximas liberações para saques

Por fim, veja as próximas datas de liberação para saques e transferências do auxílio emergencial referentes aos ciclos 5 e 6.

04 de janeiro: nascidos em março

06 de janeiro: nascidos em abril

11 de janeiro: nascidos em maio

13 de janeiro: nascidos em junho

15 de janeiro: nascidos em julho

18 de janeiro: nascidos em agosto

20 de janeiro: nascidos em setembro

22 de janeiro: nascidos em outubro

25 de janeiro: nascidos em novembro

27 de janeiro: nascidos em dezembro

