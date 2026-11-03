Economia

Banco do Brasil fora do ar e quando volta: usuários relatam que aplicativo não abre

Entenda o que aconteceu

Escrito por Anny Malagolini
Banco do Brasil fora do ar
Aplicativo - Foto: DCI
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O aplicativo do Banco do Brasil está fora do ar e deixou clientes com dificuldades para acessar os serviços bancários. O problema provocou um aumento nas reclamações de usuários, que relataram falhas durante o acesso à conta e a realização de operações pelo celular.

A instabilidade chamou a atenção pelo volume de notificações registradas em plataformas de monitoramento de serviços digitais, com um pico de aproximadamente 63 mil reclamações, segundo os dados divulgados na reportagem original.

O levantamento do Downdetector apontou que as primeiras notificações começaram às 8h05, quando foram registrados 41 relatos. Em pouco mais de uma hora, o volume aumentou rapidamente, chegando a 6.314 reclamações às 9h35.

Às 10h30, o número havia recuado para 5.250 registros, mas ainda indicava dificuldades enfrentadas pelos correntistas. Tribuna do Norte

Quais serviços do Banco do Brasil apresentam problemas?

Os dados do Downdetector mostram que a maior parte das reclamações está relacionada ao aplicativo do Banco do Brasil para celulares.

A distribuição dos relatos é a seguinte:

  • 84%: problemas no aplicativo para celular;
  • 7%: dificuldades no internet banking;
  • 7%: falhas para realizar login.

Os percentuais indicam os tipos de problemas informados pelos usuários na plataforma. Portanto, não representam necessariamente a proporção de clientes afetados em todo o país. Tribuna do Norte

O que fazer quando o aplicativo do Banco do Brasil não funciona?

Quem precisa realizar operações bancárias pode tentar acessar o internet banking pelo navegador ou procurar um caixa eletrônico em uma agência do Banco do Brasil.

Os canais de atendimento informados pelo banco são:

ServiçoTelefone
Capitais e regiões metropolitanas4004 0001
Demais localidades0800 729 0001
SAC0800 729 0722
Ouvidoria0800 729 5678
WhatsApp oficial(61) 4004 0001

O banco ainda não teve uma manifestação oficial sobre a causa da instabilidade nas informações consultadas. A recomendação é evitar repetir operações financeiras sem conferir antes se a transação foi concluída, especialmente no caso de transferências via Pix.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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