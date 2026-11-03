Quando cai o 13º salário? Veja as datas da primeira e segunda parcelas em 2026

Quando cai o 13º salário? Veja as datas da primeira e segunda parcelas em 2026

Os trabalhadores brasileiros já podem se preparar para receber o 13º salário de 2026. Neste ano, o calendário terá uma mudança no pagamento da segunda parcela: o dinheiro deverá ser depositado até 18 de dezembro, uma sexta-feira, antes do prazo tradicional.

A antecipação acontece porque o dia 20 de dezembro, data-limite prevista na legislação trabalhista para o pagamento da segunda parte do benefício, cairá em um domingo. Por isso, os empregadores precisam realizar o depósito no último dia útil anterior.

A primeira parcela, por sua vez, mantém o prazo habitual e deverá ser paga até 30 de novembro, uma segunda-feira. As empresas podem antecipar os depósitos, desde que respeitem as datas máximas estabelecidas.

Quando será pago o 13º salário de 2026?

O pagamento do décimo terceiro pode ser dividido em duas parcelas. Para quem ainda não recebeu nenhum adiantamento, o calendário de 2026 fica da seguinte forma:

Parcela Data limite Primeira parcela 30 de novembro de 2026 Segunda parcela 18 de dezembro de 2026

A primeira parte corresponde, em regra, a 50% do valor bruto do benefício, sem descontos de INSS e Imposto de Renda.

Na segunda parcela, o trabalhador recebe o restante do décimo terceiro, com os descontos legais aplicáveis. Por esse motivo, o valor depositado em dezembro costuma ser menor do que o primeiro pagamento.

Quem tem direito ao décimo terceiro salário?

O benefício é garantido aos trabalhadores contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), incluindo empregados domésticos, rurais e urbanos.

Também têm direito ao pagamento os trabalhadores que não completaram um ano na empresa. Nesses casos, o cálculo é proporcional ao período trabalhado.

Para receber 1/12 do salário referente a determinado mês, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias naquele período. Assim, quem permaneceu empregado durante os 12 meses do ano tem direito ao valor integral, respeitadas as regras de cálculo.

O décimo terceiro proporcional também pode ser pago em situações de demissão sem justa causa e no encerramento de contratos por prazo determinado. Já quem é dispensado por justa causa perde o direito ao benefício proporcional referente à rescisão.

Como calcular o valor do 13º salário?

O cálculo considera o salário bruto e a quantidade de meses trabalhados durante o ano. Para quem permaneceu na empresa durante todo o período, o valor corresponde a uma remuneração mensal.

Já para quem começou a trabalhar depois de janeiro, é necessário dividir o salário bruto por 12 e multiplicar o resultado pelo número de meses contabilizados.

Por exemplo, um trabalhador que recebe R$ 3 mil por mês e trabalhou durante todo o ano terá direito a R$ 3 mil de décimo terceiro bruto.

Se tiver trabalhado apenas seis meses, o benefício será de R$ 1.500 antes dos descontos.

Horas extras, comissões e adicionais salariais também podem entrar na composição do cálculo, conforme a natureza das verbas recebidas.

Aposentados do INSS também recebem 13º em dezembro?

A maioria dos aposentados e pensionistas que já recebia benefícios antes do calendário de antecipação teve o décimo terceiro depositado no primeiro semestre de 2026.

O governo federal antecipou o abono anual, com pagamentos realizados entre abril e junho. Por isso, esses segurados não terão um novo depósito em dezembro.

A exceção envolve pessoas que começaram a receber benefícios previdenciários depois do período de antecipação. Para esses segurados, o pagamento do abono proporcional está previsto junto à folha de novembro, conforme o calendário do INSS.

Vale lembrar que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao décimo terceiro salário.