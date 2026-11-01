Governo pede que população estoque comida e água para três dias; entenda

Orientação é é manter uma reserva doméstica suficiente para 72 horas

O governo do Reino Unido está orientando a população a manter alimentos, água e outros itens básicos estocados em casa para enfrentar possíveis situações de emergência. A recomendação é que cada família tenha suprimentos suficientes para pelo menos três dias, período em que serviços essenciais podem sofrer interrupções.

A campanha, chamada “Esteja Preparado”, foi criada diante dos riscos de eventos climáticos extremos, ataques cibernéticos e problemas nas cadeias de abastecimento. A orientação busca preparar os moradores para enfrentar imprevistos sem depender imediatamente dos serviços de emergência.

Segundo o governo britânico, situações como tempestades severas e falhas em sistemas digitais podem comprometer o fornecimento de energia, água, alimentos e outros serviços utilizados diariamente.

Por que o governo está recomendando estocar comida?

A recomendação não está relacionada a uma ameaça específica ou a um alerta de guerra iminente. O objetivo, segundo integrantes do governo do Reino Unido, é aumentar a capacidade de resposta da população diante de diferentes tipos de crise. O secretário de Defesa, Wes Streeting, afirmou que a iniciativa não foi motivada por informações sobre um perigo imediato, mas pela necessidade de fortalecer a preparação nacional.

Entre os cenários considerados estão:

Eventos climáticos extremos : tempestades e outros fenômenos podem provocar apagões, alagamentos e dificuldades de transporte.

: tempestades e outros fenômenos podem provocar apagões, alagamentos e dificuldades de transporte. Ataques cibernéticos : invasões a sistemas de empresas e serviços públicos podem comprometer operações essenciais.

: invasões a sistemas de empresas e serviços públicos podem comprometer operações essenciais. Problemas no abastecimento : interrupções nas cadeias de distribuição podem dificultar o acesso a alimentos e produtos básicos.

: interrupções nas cadeias de distribuição podem dificultar o acesso a alimentos e produtos básicos. Emergências nacionais: situações inesperadas podem exigir que as famílias permaneçam em casa por alguns dias.

A especialista em planejamento para desastres Lucy Easthope defende que a preparação individual ajuda a reduzir a pressão sobre os serviços de emergência. Com medicamentos, água e alimentos disponíveis, as equipes podem concentrar esforços em pessoas que precisam de atendimento imediato.

O que a população deve estocar em casa?

A orientação britânica é manter uma reserva doméstica suficiente para 72 horas. A lista inclui alimentos que não precisam de refrigeração, água potável e produtos essenciais para o cotidiano.

Entre os itens recomendados estão:

Água engarrafada;

Alimentos enlatados e não perecíveis;

Produtos de fácil preparo e consumo;

Medicamentos de uso contínuo, com reserva adicional quando possível;

Lenços umedecidos;

Lanterna e pilhas;

Dinheiro em espécie.

A recomendação é escolher alimentos que façam parte da rotina da família e que tenham prazo de validade mais longo. Também é importante verificar periodicamente os produtos armazenados e substituir aqueles que estiverem próximos do vencimento.

Outros países também recomendam estoques de emergência

A preparação para situações de crise já faz parte das orientações oficiais de diferentes países. Na França, a recomendação é manter suprimentos para 72 horas. Na Alemanha, as orientações governamentais indicam que as famílias tenham recursos suficientes para até dez dias.

Países nórdicos, como Suécia, Noruega e Dinamarca, também possuem iniciativas de preparação da população para situações de emergência.

A especialista Lucy Easthope avalia que o Reino Unido ainda precisa avançar nesse tipo de planejamento. Para ela, campanhas de conscientização ajudam as pessoas a entender que manter uma reserva em casa não significa esperar por uma catástrofe, mas estar preparadas para interrupções temporárias nos serviços essenciais.

A orientação, portanto, é evitar compras por pânico e organizar gradualmente uma reserva doméstica, de acordo com as necessidades de cada família.