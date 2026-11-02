Economia

Quando cai o salário de novembro: veja data do pagamento e como calcular o 5º dia útil

Veja quando o trabalhador recebe

Escrito por João Conrado Kneipp
data do pagamento do salário quinto dia útil
Pagamento - Foto: DCI
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Trabalhadores com carteira assinada (CLT) devem ficar atentos ao calendário de pagamento dos salários de novembro de 2026. Por causa do feriado de Finados, celebrado nesta segunda-feira (2), a contagem do quinto dia útil do mês começa na terça-feira (3).

Embora o quinto dia útil caia oficialmente no sábado, 7 de novembro, a expectativa é que os salários sejam depositados até sexta-feira (6), já que as agências bancárias não funcionam aos sábados.

A regra vale para os trabalhadores que recebem remuneração mensal e precisam acompanhar o prazo estabelecido pela legislação trabalhista.

Qual é a data do pagamento do salário em novembro?

Conforma apurado pelo Jornal DCI, o salário de novembro deve ser pago até o quinto dia útil do mês, conforme determina o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Neste mês, a contagem tem uma particularidade: o dia 1º de novembro cai em um domingo, enquanto o dia 2 é feriado nacional de Finados. Por isso, o primeiro dia útil será terça-feira (3).

Confira o calendário:

1º de novembro (domingo): não é dia útil;

2 de novembro (segunda-feira): feriado de Finados;

3 de novembro (terça-feira): primeiro dia útil;

4 de novembro (quarta-feira): segundo dia útil;

5 de novembro (quinta-feira): terceiro dia útil;

6 de novembro (sexta-feira): quarto dia útil;

7 de novembro (sábado): quinto dia útil.

Assim, o prazo legal termina no sábado, 7 de novembro. No entanto, como os bancos não realizam atendimento bancário convencional aos sábados, a orientação é que as empresas antecipem o depósito para sexta-feira (6).

Sábado conta como dia útil para pagamento do salário?

Uma dúvida comum entre os trabalhadores é se o sábado entra na contagem do quinto dia útil. A resposta é sim.

Para o pagamento de salários, o sábado é considerado dia útil, mesmo que as agências bancárias não funcionem nessa data.

A Instrução Normativa nº 1/1989 do Ministério do Trabalho e a interpretação das regras trabalhistas orientam que o pagamento seja antecipado quando o prazo coincidir com um dia em que não seja possível realizar a operação bancária.

Por isso, em novembro, a expectativa é que os empregadores façam o pagamento até sexta-feira (6), evitando que o trabalhador receba depois do prazo.

O que diz a CLT sobre o pagamento do salário?

O artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que, quando o pagamento é estipulado por mês, o salário deve ser efetuado, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado.

A legislação também estabelece regras para situações em que o vencimento coincide com domingos e feriados, que devem ser considerados na contagem dos prazos.

O empregador que não respeitar o prazo de pagamento pode ficar sujeito a consequências trabalhistas. Caso o salário não seja depositado na data correta, o funcionário pode procurar o setor de Recursos Humanos da empresa e solicitar esclarecimentos.

Se o problema persistir, também é possível buscar orientação junto ao sindicato da categoria ou aos canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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