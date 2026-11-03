Bolsa Família chega a R$ 1.339 em novembro; veja quem recebe

O Bolsa Família passou a pagar valores maiores a partir de outubro de 2026, após o governo federal aplicar uma correção de 15,04% nos benefícios. Com a mudança, o valor mínimo por família subiu de R$ 600 para R$ 691. Dependendo da quantidade de integrantes e da idade dos filhos, o pagamento mensal pode ultrapassar R$ 1 mil.

Um exemplo é o de um casal com dois filhos pequenos, que agora pode receber R$ 1.037 por mês. Já uma família com três crianças de até seis anos pode ter direito a R$ 1.339, considerando os benefícios adicionais previstos no programa.

A atualização foi estabelecida pelo Decreto nº 13.120, publicado em setembro de 2026, e considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

Quais são os novos valores do Bolsa Família?

O cálculo do Bolsa Família considera o número de pessoas que vivem na mesma residência e a composição familiar. O programa possui benefícios básicos e adicionais, que podem ser acumulados conforme as características dos integrantes.

Confira quanto passou a valer cada parcela:

Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante da família. Antes, o valor era de R$ 142.

R$ 164 por integrante da família. Antes, o valor era de R$ 142. Benefício Complementar: garante que nenhuma família receba menos de R$ 691. Quando a soma dos benefícios básicos não alcança esse valor, o governo paga a diferença.

garante que nenhuma família receba menos de R$ 691. Quando a soma dos benefícios básicos não alcança esse valor, o governo paga a diferença. Benefício Primeira Infância: adicional de R$ 173 por criança de até seis anos completos.

adicional de R$ 173 por criança de até seis anos completos. Benefício Variável Familiar: adicional de R$ 58 por gestante, nutriz ou criança e adolescente de sete a 17 anos.

Os adicionais são pagos conforme o enquadramento de cada integrante. Por isso, famílias com crianças pequenas podem receber quantias superiores ao piso nacional.

Quanto cada tipo de família recebe do Bolsa Família?

A composição familiar faz diferença no valor depositado mensalmente. Para entender como funciona o cálculo depois da atualização, veja exemplos de pagamentos considerando os novos valores:

Composição familiar Valor mensal Pessoa que mora sozinha R$ 691 Casal sem filhos R$ 691 Mãe com um filho de 2 anos R$ 864 Mãe com filhos de 3 e 10 anos R$ 922 Casal com dois filhos de até 6 anos R$ 1.037 Casal com três filhos de 5, 8 e 12 anos R$ 1.109 Casal com três filhos de até 6 anos R$ 1.339

Os valores são exemplos de cálculo e podem variar conforme a situação cadastral e as regras aplicáveis a cada beneficiário.

Como consultar o valor do Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar quanto vão receber pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem.

Para conferir o pagamento, basta acessar a plataforma com os dados cadastrados e consultar as informações sobre o benefício, incluindo o valor disponível e a data de liberação.

Também é necessário manter os dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados. Mudanças na composição familiar, endereço, renda ou situação escolar dos filhos devem ser informadas ao setor responsável pelo cadastro no município.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

A principal regra para entrar no programa é ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa da família. O cálculo é feito somando os rendimentos de todos os integrantes da residência e dividindo o resultado pelo número de moradores.

A inscrição no Cadastro Único é obrigatória, mas não garante a entrada automática no programa. O governo federal realiza uma análise dos dados e verifica se a família atende aos critérios estabelecidos.

Famílias que recebem o benefício também precisam cumprir compromissos nas áreas de saúde e educação, como acompanhamento pré-natal, vacinação e frequência escolar das crianças e adolescentes, conforme as regras do programa.

Com a atualização dos valores, o benefício médio estimado passou de R$ 675 para R$ 777, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).