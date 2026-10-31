Lances podem ser feitos até 9 de novembro de 2026

Banco Master faz leilão de TV, cadeiras de luxo e mais 447 itens; veja preços

Banco Master faz leilão de TV, cadeiras de luxo e mais 447 itens; veja preços

Móveis de luxo, televisores de grandes dimensões e equipamentos de escritório estão entre os itens colocados à venda em um leilão do Banco Master e da Will Financeira. O evento acontece pela internet, na plataforma Kwara, e reúne mais de 447 lotes disponíveis para interessados em adquirir os produtos.

De acordo com apuração do Jornal DCI, Os lances podem ser feitos até o dia 9 de novembro de 2026. Os bens estão localizados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e os valores iniciais variam de R$ 21 a R$ 98 mil, conforme o lote. Entre os produtos que chamam a atenção está uma televisão LG de 98 polegadas, anunciada por R$ 10.990. Também há móveis de marcas conhecidas no mercado de decoração e mobiliário corporativo.

Quais produtos estão disponíveis no leilão do Banco Master?

O catálogo reúne desde equipamentos de informática até móveis de alto padrão. Um dos lotes mais caros é o que oferece aproximadamente 20 cadeiras da marca Herman Miller, com lance inicial de R$ 98 mil.

Na outra ponta, o lote 242 é o mais barato da relação. Com valor inicial de R$ 21, ele reúne equipamentos de informática.

Confira alguns dos itens disponíveis:

Cadeiras Herman Miller: aproximadamente 20 unidades por R$ 98 mil;

TV LG de 98 polegadas: lance inicial de R$ 10.990;

Estação de trabalho para 10 pessoas: R$ 8.610;

Poltrona Tetê, de Sergio Rodrigues: R$ 5.600;

Owl Labs Meeting Pro: R$ 546;

Congelador Philco: R$ 947.

A estação de trabalho para dez pessoas aparece com desconto anunciado de 78%, segundo as informações do catálogo do leilão.

Como participar do leilão do Banco Master?

Os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, onde estão disponíveis as fotografias, descrições e condições de cada lote. Para participar, é necessário realizar um cadastro e apresentar lances superiores ao valor vigente, respeitando o incremento de R$ 20 indicado para as ofertas.

Também existe a possibilidade de configurar lances automáticos. Nesse formato, o participante estabelece um limite máximo e o sistema apresenta ofertas automaticamente, conforme a disputa pelo produto, até alcançar o valor definido.

O pagamento pode ser realizado via Pix ou outras modalidades de crédito disponibilizadas pela plataforma. Depois da arrematação, o comprador tem até um dia útil para efetuar o depósito.

Um detalhe que precisa entrar na conta é a cobrança de comissão de 5% sobre o valor da arrematação, além das despesas administrativas de cada lote. A retirada dos produtos também fica sob responsabilidade do comprador.

Os horários de encerramento variam conforme o lote e devem ser consultados diretamente no catálogo.

Por que os itens do Banco Master estão sendo leiloados?

O leilão ocorre após a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025. A instituição financeira, ligada ao empresário Daniel Vorcaro, enfrentou uma crise após problemas relacionados à sua operação e à capacidade de honrar compromissos financeiros.

Entre os pontos investigados estava a comercialização de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remunerações elevadas, que chegavam a 140% do CDI.

A liquidação do banco também teve reflexos sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A estimativa mencionada pela CNN Brasil é de um impacto de R$ 52 bilhões no fundo.

A Will Financeira, que também participa do leilão, teve sua liquidação decretada em janeiro de 2026.