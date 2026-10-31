Economia

Banco Master faz leilão de TV, cadeiras de luxo e mais 447 itens; veja preços

Lances podem ser feitos até 9 de novembro de 2026

Escrito por Anny Malagolini
Banco Master faz leilão
Banco Master faz leilão - DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

Móveis de luxo, televisores de grandes dimensões e equipamentos de escritório estão entre os itens colocados à venda em um leilão do Banco Master e da Will Financeira. O evento acontece pela internet, na plataforma Kwara, e reúne mais de 447 lotes disponíveis para interessados em adquirir os produtos.

De acordo com apuração do Jornal DCI, Os lances podem ser feitos até o dia 9 de novembro de 2026. Os bens estão localizados em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e os valores iniciais variam de R$ 21 a R$ 98 mil, conforme o lote. Entre os produtos que chamam a atenção está uma televisão LG de 98 polegadas, anunciada por R$ 10.990. Também há móveis de marcas conhecidas no mercado de decoração e mobiliário corporativo.

Quais produtos estão disponíveis no leilão do Banco Master?

O catálogo reúne desde equipamentos de informática até móveis de alto padrão. Um dos lotes mais caros é o que oferece aproximadamente 20 cadeiras da marca Herman Miller, com lance inicial de R$ 98 mil.

Na outra ponta, o lote 242 é o mais barato da relação. Com valor inicial de R$ 21, ele reúne equipamentos de informática.

Confira alguns dos itens disponíveis:

  • Cadeiras Herman Miller: aproximadamente 20 unidades por R$ 98 mil;
  • TV LG de 98 polegadas: lance inicial de R$ 10.990;
  • Estação de trabalho para 10 pessoas: R$ 8.610;
  • Poltrona Tetê, de Sergio Rodrigues: R$ 5.600;
  • Owl Labs Meeting Pro: R$ 546;
  • Congelador Philco: R$ 947.

A estação de trabalho para dez pessoas aparece com desconto anunciado de 78%, segundo as informações do catálogo do leilão.

Como participar do leilão do Banco Master?

Os interessados precisam acessar a plataforma Kwara, onde estão disponíveis as fotografias, descrições e condições de cada lote. Para participar, é necessário realizar um cadastro e apresentar lances superiores ao valor vigente, respeitando o incremento de R$ 20 indicado para as ofertas.

Também existe a possibilidade de configurar lances automáticos. Nesse formato, o participante estabelece um limite máximo e o sistema apresenta ofertas automaticamente, conforme a disputa pelo produto, até alcançar o valor definido.

O pagamento pode ser realizado via Pix ou outras modalidades de crédito disponibilizadas pela plataforma. Depois da arrematação, o comprador tem até um dia útil para efetuar o depósito.

Um detalhe que precisa entrar na conta é a cobrança de comissão de 5% sobre o valor da arrematação, além das despesas administrativas de cada lote. A retirada dos produtos também fica sob responsabilidade do comprador.

Os horários de encerramento variam conforme o lote e devem ser consultados diretamente no catálogo.

Por que os itens do Banco Master estão sendo leiloados?

O leilão ocorre após a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central em novembro de 2025. A instituição financeira, ligada ao empresário Daniel Vorcaro, enfrentou uma crise após problemas relacionados à sua operação e à capacidade de honrar compromissos financeiros.

Entre os pontos investigados estava a comercialização de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com remunerações elevadas, que chegavam a 140% do CDI.

A liquidação do banco também teve reflexos sobre o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A estimativa mencionada pela CNN Brasil é de um impacto de R$ 52 bilhões no fundo.

A Will Financeira, que também participa do leilão, teve sua liquidação decretada em janeiro de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
greve dos caminhoneiros dia 5 de novembro

Vai ter greve dos caminhoneiros dia 5 de novembro ou não?

Bolsa Família tem pagamento antecipado em novembro e dezembro

Bolsa Família tem pagamento antecipado em novembro e dezembro; consulte o calendário

Flávio Bolsonaro pode continuar recebendo salário

Flávio Bolsonaro pode continuar recebendo salário de R$ 46 mil após fugir para os EUA

Resultado da Mega-Sena 3076 hoje

Saiu: resultado da Mega-Sena 3076 hoje, terça (27/10/26)

Bolsa Família cadúnico

Bolsa Família tem prazo em novembro para atualizar CadÚnico; veja quem precisa

Bolsa Família de novembro

Bolsa Família de novembro com aumento passa de R$ 900; veja quem tem direito ao valor

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes