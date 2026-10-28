Economia

Bolsa Família tem pagamento antecipado em novembro e dezembro; consulte o calendário

Benefício será liberado em três datas para os grupos de beneficiários, conforme o final do NIS

Escrito por Anny Malagolini
Bolsa Família tem pagamento antecipado em novembro e dezembro
Foto: gov
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Os pagamentos do Bolsa Família de novembro e dezembro de 2026 terão o calendário antecipado e concentrado em menos dias. A mudança foi anunciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) como medida preventiva diante dos possíveis impactos do fenômeno climático El Niño sobre famílias em situação de vulnerabilidade.

Com a alteração, os depósitos de novembro começam no dia 16, enquanto os de dezembro terão início em 10 de dezembro. O cronograma prevê a liberação dos valores em três datas para os beneficiários, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A medida também considera situações de emergência reconhecidas pelo governo federal.

Calendário do Bolsa Família de novembro e dezembro de 2026

O pagamento de novembro começa no dia 16 e segue até 18 de novembro, de acordo com a divisão dos grupos definida pelo governo.

Final do NISData de pagamento
116 de novembro
217 de novembro
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 018 de novembro

Em dezembro, os depósitos também serão antecipados em relação ao calendário habitual, com início no dia 10. A última data prevista para o pagamento será 14 de dezembro.

Final do NISData de pagamento
110 de dezembro
211 de dezembro
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 014 de dezembro

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a antecipação faz parte de uma estratégia preventiva para reduzir os efeitos de eventos climáticos extremos associados ao El Niño de 2026 e 2027.

A medida busca facilitar o acesso aos recursos por famílias que podem enfrentar dificuldades provocadas por seca, escassez de água, inundações e interrupções no abastecimento. O governo também prevê pagamento unificado para beneficiários que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos federalmente.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar a data de liberação, o valor e a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo Caixa Tem. Também é possível procurar os canais oficiais da Caixa Econômica Federal e os postos de atendimento do Cadastro Único.

Para identificar a data correta, é necessário conferir o último dígito do NIS, impresso no cartão do benefício. As famílias devem manter o Cadastro Único atualizado e cumprir as exigências do programa nas áreas de saúde e educação.

Os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem, utilizados para pagamentos e transferências ou sacados nos canais autorizados pela Caixa.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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