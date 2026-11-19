Veja o abre e fecha desta sexta-feira

Bancos abrem amanhã no feriado de 20 de novembro? Veja funcionamento

Bancos abrem amanhã no feriado de 20 de novembro? Veja funcionamento

As agências bancárias, repartições públicas e outros serviços terão o funcionamento alterado nesta sexta-feira, 20 de novembro, por causa do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A data, que também celebra o Dia Nacional de Zumbi, muda o expediente de serviços na cidade de São Paulo.

Como ficam os bancos no feriado de 20 de novembro?

As agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira, 20 de novembro, em razão do feriado nacional da Consciência Negra. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, 23, no horário habitual. Contudo, os clientes poderão utilizar os canais digitais, como aplicativos, internet banking e caixas eletrônicos, para consultar saldo, fazer transferências, pagar contas e realizar outras operações.

O Pix continuará funcionando normalmente durante o feriado, 24 horas por dia.

Boletos bancários, contas de consumo e carnês com vencimento em 20 de novembro poderão ser pagos na segunda-feira, dia 23, sem cobrança de juros ou multa, conforme as regras aplicáveis aos dias em que não há expediente bancário.

Já tributos e impostos que tenham vencimento no feriado podem ter regras próprias. Por isso, a orientação é verificar se o pagamento precisa ser antecipado para quinta-feira, 19.

O que abre e fecha em São Paulo?

Na capital paulista, repartições municipais, agências bancárias e unidades do INSS não terão atendimento presencial durante o feriado. Serviços essenciais, como hospitais, pronto-socorros e outros atendimentos de emergência, funcionam normalmente.

Confira o que não terá expediente presencial:

agências bancárias;

unidades do INSS;

repartições públicas municipais;

serviços administrativos que não funcionam em regime de plantão.

Os serviços digitais do INSS continuam disponíveis pelo aplicativo e site Meu INSS e pela Central 135, de acordo com a disponibilidade de cada atendimento.

Como fica o rodízio de veículos em São Paulo?

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na sexta-feira, 20 de novembro, por causa do feriado. A liberação também vale para restrições de circulação de caminhões e veículos fretados, além das faixas exclusivas de ônibus, que estarão liberadas para os carros.

A Zona Azul continuará funcionando conforme a sinalização de cada local. A ciclofaixa de lazer também será ativada no feriado.

As restrições de circulação voltam a valer na segunda-feira, 23 de novembro, conforme o calendário habitual da cidade.

O feriado de 20 de novembro marca o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em todo o Brasil. A data foi oficializada como feriado nacional pela Lei nº 14.759, de 2023.