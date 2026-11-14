Bolsa Família começa a pagar na segunda (16); veja quem recebe até quarta

Bolsa Família começa a pagar na segunda (16); veja quem recebe até quarta

Não perca as notícias do DCI Receba as principais do dia no nosso canal do WhatsApp. Entrar no canal Siga no Google

O calendário de pagamentos do Bolsa Família de novembro começa a ser pago nesta segunda-feira, dia 16. Neste mês, os depósitos serão concentrados em apenas três dias, com a liberação dos valores para todos os beneficiários até quarta-feira (18), independentemente do final do Número de Identificação Social (NIS).

Calendário do Bolsa Família de novembro

Com a alteração, os beneficiários com NIS terminado em 1 recebem primeiro, na segunda-feira (16). Na terça-feira (17), será a vez de quem tem NIS final 2. Já na quarta-feira (18), o pagamento será liberado para todos os demais grupos, com NIS terminado em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

O pagamento do benefício será realizado conforme o último dígito do NIS do responsável familiar. Confira as datas:

NIS final 1: segunda-feira, 16 de novembro;

segunda-feira, 16 de novembro; NIS final 2: terça-feira, 17 de novembro;

terça-feira, 17 de novembro; NIS finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0: quarta-feira, 18 de novembro.

A concentração dos depósitos nos três primeiros dias do calendário é uma medida excepcional. Normalmente, os pagamentos do Bolsa Família são distribuídos ao longo de aproximadamente dez dias úteis, conforme o final do NIS.

Por que o calendário do Bolsa Família mudou?

De acordo com o MDS, a antecipação e a unificação dos pagamentos têm caráter preventivo e buscam ampliar as condições de preparação das famílias diante de possíveis eventos climáticos extremos associados ao super El Niño. O governo considera os riscos de seca, escassez hídrica, inundações e interrupções no abastecimento de produtos essenciais em diferentes regiões do país.

Segundo o informe do ministério, foram registrados 518 reconhecimentos federais de situação de emergência ou estado de calamidade pública em agosto e setembro de 2026. O número representa mais que o dobro dos 253 reconhecimentos contabilizados no mesmo período de 2025.

A alteração também será mantida em dezembro. O calendário extraordinário tem vigência inicial de três meses e poderá ser prorrogado por igual período.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar a data de liberação, a situação do benefício e os valores disponíveis pelos canais oficiais.

A consulta pode ser feita pelos seguintes meios:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Portal Cidadão da Caixa.

Em caso de dúvidas sobre o programa, o atendimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social está disponível pelo Disque Social 121. Já informações sobre pagamentos e serviços bancários podem ser obtidas pela Central de Atendimento da Caixa, no telefone 111.

As famílias que recebem o benefício devem conferir o final do NIS do responsável familiar para identificar o dia correto do depósito.