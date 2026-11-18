McDonald’s lança um combo ‘Esqueceram de Mim’ a partir de 1 de dezembro

McDonald’s lança um combo ‘Esqueceram de Mim’ a partir de 1 de dezembro

O McDonald’s anunciou uma coleção especial inspirada em Esqueceram de Mim, clássico natalino que estreou em 10 de novembro de 1990. A parceria com a Disney estará disponível a partir de 1º de dezembro, com produtos temáticos, meias colecionáveis e experiências presenciais e virtuais para os fãs.

A linha traz opções inspiradas em cenas e comidas que marcaram os filmes estrelados por Kevin McCallister. Entre as novidades estão batatas fritas com tempero especial, molho para acompanhar nuggets e tiras de frango, além de uma sobremesa que remete ao pedido de Kevin em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York.

As batatas fritas Medium Little Nero’s Pizza McShaker são inspiradas na pizza de queijo favorita de Kevin. O produto acompanha um sachê de tempero McShaker, com notas de tomate, alho, ervas italianas e queijo, que pode ser adicionado às batatas.Outra novidade é o molho para pizza de queijo, feito com tomate, parmesão, ervas frescas e um toque de alho. A opção pode ser consumida com Chicken McNuggets ou McCrispy Strips, ou pedida separadamente.

Já o McFlurry Everything Sundae combina sorvete de baunilha, calda de chocolate quente, pedaços de Oreo e M&M’s. A sobremesa faz referência ao banquete de serviço de quarto de Kevin no segundo filme da franquia.

Os clientes também poderão escolher uma das quatro meias colecionáveis disponíveis com a refeição. Um dos modelos homenageia o famoso grito de Kevin, enquanto os outros estampam personagens como Grimace, Birdy e o Ladrão de Hambúrgueres.

A campanha conta ainda com a participação de Macaulay Culkin, protagonista da franquia, em um comercial no qual o ator aproveita um McDonald’s vazio, em uma referência à experiência de ficar sozinho em casa durante o Natal. “Dar vida a isso com o McDonald’s e poder reviver esses momentos com meus próprios filhos me lembra por que os fãs continuam voltando à história do Kevin”, afirmou Culkin, em comunicado divulgado pela empresa.

A ação segue a estratégia adotada pela rede no Natal passado, quando lançou uma parceria inspirada em O Grinch, com batatas McShaker temperadas com sabor de picles de endro.

A empresa ainda não informou se a campanha chegará ao Brasil.