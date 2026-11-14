Paraíba lidera crescimento do PIB; Centro-Oeste tem as duas únicas quedas do país

Paraíba lidera crescimento do PIB; Centro-Oeste tem as duas únicas quedas do país

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A economia dos estados brasileiros teve resultados bastante diferentes em 2024. Enquanto a Paraíba registrou o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), com alta de 6,5%, duas unidades da federação terminaram o ano com a economia em retração: Mato Grosso do Sul, que caiu 4,4%, e Mato Grosso, com redução de 2,8%. Os dois estados pertencem à região Centro-Oeste e foram os únicos do país a apresentar resultado negativo.

Os números fazem parte do Sistema de Contas Regionais 2024, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento mostra que 25 das 27 unidades da federação tiveram crescimento econômico na comparação com 2023. No Brasil, a expansão foi de 3,4%, e o PIB alcançou R$ 11,8 trilhões.

O contraste entre os resultados também aparece na comparação regional. Enquanto o Nordeste teve o maior crescimento, de 4,6%, o Centro-Oeste avançou apenas 0,5%, a menor taxa entre as cinco grandes regiões brasileiras.

Paraíba tem maior crescimento do PIB entre os estados

A Paraíba ficou na primeira posição do ranking nacional, com crescimento de 6,5% em 2024. O resultado foi 3,1 pontos percentuais superior à média brasileira.

O Amapá aparece em segundo lugar, com alta de 6,1%, seguido pelo Rio Grande do Norte, que avançou 6%. Amazonas (5,6%) e Ceará (5,4%) completam as cinco primeiras posições.

Segundo o IBGE, as atividades de administração pública, defesa, saúde e educação, além do comércio, tiveram contribuições relevantes para os resultados da Paraíba e do Amapá.

No Rio Grande do Norte, o crescimento recebeu influência dos serviços e da indústria de transformação, especialmente do segmento de refino de petróleo. No Amazonas, destacaram-se a fabricação de equipamentos de informática e transporte, além da produção de mandioca e açaí.

Ranking dos estados que mais cresceram em 2024

Confira os dez maiores avanços do PIB estadual:

Posição Estado Crescimento 1º Paraíba 6,5% 2º Amapá 6,1% 3º Rio Grande do Norte 6,0% 4º Amazonas 5,6% 5º Ceará 5,4% 6º Pernambuco 5,3% 6º Santa Catarina 5,3% 8º Acre 4,9% 9º Roraima 4,8% 10º Rio Grande do Sul 4,6%

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso registram as únicas quedas

Na outra ponta do levantamento estão Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os dois estados tiveram retração no volume do PIB em 2024, em um cenário diretamente relacionado às dificuldades enfrentadas pela agropecuária.

Mato Grosso do Sul apresentou a maior queda nacional, de 4,4%. Em Mato Grosso, a retração chegou a 2,8%.

A atividade agropecuária recuou 24% em Mato Grosso do Sul e 17,5% em Mato Grosso. De acordo com o IBGE, estiagens prolongadas e atrasos no plantio prejudicaram culturas importantes, principalmente soja e milho.

O peso do setor ajuda a dimensionar o impacto sobre as economias estaduais. A agropecuária representa aproximadamente um quarto da economia de Mato Grosso do Sul e cerca de um terço da atividade econômica de Mato Grosso.

No Brasil, o setor também teve resultado negativo, com queda de 3,7%. Os serviços, por sua vez, cresceram 3,8%, enquanto a indústria avançou 3,1%.

Apesar das duas retrações, o Centro-Oeste não terminou 2024 no negativo. A região apresentou crescimento de 0,5%, sustentado pelos resultados de Goiás, que avançou 3,3%, e do Distrito Federal, com alta de 2,9%.

Estados que cresceram menos que a média brasileira

Outras nove unidades da federação tiveram crescimento, mas não conseguiram alcançar a expansão nacional de 3,4%.

Piauí, Goiás, Minas Gerais e São Paulo registraram alta de 3,3%. O Rio de Janeiro avançou 3,2%, seguido por Rondônia, com 3%.

Alagoas e Distrito Federal tiveram crescimento de 2,9%. O Espírito Santo apresentou a menor expansão entre os estados que permaneceram no campo positivo, com 2,5%.

Veja os resultados:

Piauí: 3,3%;

Goiás: 3,3%;

Minas Gerais: 3,3%;

São Paulo: 3,3%;

Rio de Janeiro: 3,2%;

Rondônia: 3,0%;

Alagoas: 2,9%;

Distrito Federal: 2,9%;

Espírito Santo: 2,5%.

Nordeste supera as demais regiões no crescimento do PIB

A comparação entre as grandes regiões mostra que o Nordeste teve o melhor desempenho econômico em 2024. A alta foi de 4,6%, acima da média brasileira.

O Norte ficou na segunda posição, com crescimento de 4,5%, seguido pelo Sul, que avançou 4,4%. O Sudeste registrou expansão de 3,3%, enquanto o Centro-Oeste teve o resultado mais baixo, de 0,5%.

Mesmo com a diferença nas taxas de crescimento, o Sudeste continuou concentrando a maior parcela da economia brasileira, com 52,7% de participação no PIB nacional. O Sul respondeu por 17,1%, o Nordeste por 14,2%, o Centro-Oeste por 10,1% e o Norte por 6%.

O levantamento também mostra que o crescimento percentual e o tamanho da economia são indicadores diferentes. São Paulo, por exemplo, avançou 3,3% em 2024, mas permaneceu como a maior economia estadual, concentrando 31,1% do PIB brasileiro.