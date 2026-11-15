Por que o tomate está tão caro? Veja 4 motivos que explicam a disparada dos preços
Cuiabá registrou o quilo mais caro
O preço do tomate disparou no Brasil e a explicação passa por uma combinação de problemas na produção agrícola. Redução da área plantada, excesso de chuvas, maior incidência de doenças nas lavouras e mudanças no calendário de colheita estão entre os fatores que diminuíram a oferta e pressionaram as cotações.
Em Mato Grosso do Sul, a alta chegou ao mercado atacadista. Segundo a Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), a caixa de 23 quilos do tomate saladete custava entre R$ 320 e R$ 380 em 12 de novembro. Em 21 de outubro, o mesmo produto era comercializado por R$ 160.
Os dados foram divulgados pela própria Ceasa/MS, que acompanha o abastecimento no estado, e apurados pelo Jornal DCI. O diretor de Abastecimento e Mercado da instituição, Fernando Begena, afirma que o problema não está restrito ao mercado sul-mato-grossense.
“Não é uma situação específica de Mato Grosso do Sul com relação ao tomate. Isso já é uma situação no âmbito nacional”, afirmou.
O que explica a alta do preço do tomate?
1. Redução de 30% na área cultivada: um dos fatores que ajudam a explicar a disparada dos preços é a diminuição do espaço destinado ao cultivo do tomate.
De acordo com Fernando Begena, da Ceasa/MS, a área plantada teve redução de aproximadamente 30% em relação a 2025. A mudança está relacionada às dificuldades enfrentadas pelos agricultores, que também passaram a considerar outras culturas diante dos problemas de produção.
O movimento tem reflexo direto no abastecimento. Com menos áreas destinadas ao tomate, o volume disponível para comercialização diminui, aumentando a disputa entre compradores.
2. Excesso de chuvas e oscilações de temperatura: as condições meteorológicas também prejudicaram a produção. Segundo a Ceasa/MS, as principais regiões fornecedoras enfrentaram excesso de chuvas e variações de temperatura, situações que dificultaram o desenvolvimento das lavouras e o trabalho de colheita.
O problema foi agravado pela maior incidência de pragas e doenças.
Em publicação anterior, de 21 de outubro, a Ceasa/MS também apontou o avanço de doenças bacterianas nas plantações, como a mancha-bacteriana e a pinta-bacteriana, com base em levantamento do Hortifrúti/Cepea.
As chuvas dificultaram até mesmo a aplicação de defensivos agrícolas, prejudicando o controle desses problemas nas lavouras.
3. Sazonalidade e dependência de outras regiões produtoras: a oferta de tomate varia ao longo do ano, conforme o calendário agrícola de cada região. Por isso, os centros de abastecimento dependem de diferentes estados para manter o fornecimento regular.
Em Mato Grosso do Sul, entre os principais fornecedores estão Paraná, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Quando essas regiões enfrentam problemas de produção simultaneamente, a quantidade de mercadoria disponível para outros mercados diminui.
Segundo Begena, as condições climáticas atípicas de 2026 intensificaram os efeitos da sazonalidade, desequilibrando a relação entre oferta e procura.
4. Atrasos na colheita podem prolongar os preços elevados: a recuperação do mercado também depende da entrada de novos volumes de tomate. Entretanto, os problemas climáticos podem provocar atrasos nas colheitas previstas para os próximos meses. A Ceasa/MS alerta que possíveis adiamentos das safras de janeiro e fevereiro podem prolongar o período de oferta reduzida.
Isso significa que, mesmo com a passagem do período mais crítico das chuvas, os preços podem demorar a recuar. A produção precisa se recuperar para que o abastecimento volte a níveis mais regulares.
Preço do quilo do tomate nas capitais brasileiras
Preços médios no varejo – outubro de 2026 | Fonte: DIEESE e Conab
|Capital
|Preço por kg
|Cuiabá
|R$ 15,22
|Rio de Janeiro
|R$ 15,21
|Porto Alegre
|R$ 14,94
|Florianópolis
|R$ 14,35
|Vitória
|R$ 13,82
|Curitiba
|R$ 12,95
|Brasília
|R$ 12,81
|São Paulo
|R$ 12,59
|Fortaleza
|R$ 12,59
|Belo Horizonte
|R$ 12,35
|Porto Velho
|R$ 12,04
|Rio Branco
|R$ 11,96
|Belém
|R$ 11,63
|Palmas
|R$ 11,60
|Goiânia
|R$ 11,47
|Macapá
|R$ 10,49
|Boa Vista
|R$ 10,41
|Campo Grande
|R$ 10,18
|São Luís
|R$ 9,35
|Manaus
|R$ 9,31
|Recife
|R$ 9,03
|Salvador
|R$ 8,87
|Natal
|R$ 8,67
|João Pessoa
|R$ 8,32
|Teresina
|R$ 8,06
|Maceió
|R$ 7,71
|Aracaju
|R$ 6,85
Fonte: Conab – Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, outubro de 2026.
Quando o preço do tomate vai baixar?
A queda depende principalmente da recuperação das lavouras e do aumento da quantidade de tomate disponível nos centros de abastecimento. Segundo a Ceasa/MS, as condições climáticas nas regiões produtoras, o ritmo das colheitas e a entrada de novas mercadorias serão determinantes para o comportamento das cotações.
Enquanto a oferta permanecer limitada, o mercado continuará sujeito a oscilações. A expectativa de normalização depende, portanto, de uma recuperação da produção nas principais regiões fornecedoras do país.