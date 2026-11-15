Economia

Por que o tomate está tão caro? Veja 4 motivos que explicam a disparada dos preços

Cuiabá registrou o quilo mais caro

Escrito por Anny Malagolini
Por que o tomate está tão caro? Veja 4 motivos que explicam a disparada dos preços
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O preço do tomate disparou no Brasil e a explicação passa por uma combinação de problemas na produção agrícola. Redução da área plantada, excesso de chuvas, maior incidência de doenças nas lavouras e mudanças no calendário de colheita estão entre os fatores que diminuíram a oferta e pressionaram as cotações.

Em Mato Grosso do Sul, a alta chegou ao mercado atacadista. Segundo a Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul (Ceasa/MS), a caixa de 23 quilos do tomate saladete custava entre R$ 320 e R$ 380 em 12 de novembro. Em 21 de outubro, o mesmo produto era comercializado por R$ 160.

Os dados foram divulgados pela própria Ceasa/MS, que acompanha o abastecimento no estado, e apurados pelo Jornal DCI. O diretor de Abastecimento e Mercado da instituição, Fernando Begena, afirma que o problema não está restrito ao mercado sul-mato-grossense.

“Não é uma situação específica de Mato Grosso do Sul com relação ao tomate. Isso já é uma situação no âmbito nacional”, afirmou.

O que explica a alta do preço do tomate?

1. Redução de 30% na área cultivada: um dos fatores que ajudam a explicar a disparada dos preços é a diminuição do espaço destinado ao cultivo do tomate.

De acordo com Fernando Begena, da Ceasa/MS, a área plantada teve redução de aproximadamente 30% em relação a 2025. A mudança está relacionada às dificuldades enfrentadas pelos agricultores, que também passaram a considerar outras culturas diante dos problemas de produção.

O movimento tem reflexo direto no abastecimento. Com menos áreas destinadas ao tomate, o volume disponível para comercialização diminui, aumentando a disputa entre compradores.

2. Excesso de chuvas e oscilações de temperatura: as condições meteorológicas também prejudicaram a produção. Segundo a Ceasa/MS, as principais regiões fornecedoras enfrentaram excesso de chuvas e variações de temperatura, situações que dificultaram o desenvolvimento das lavouras e o trabalho de colheita.

O problema foi agravado pela maior incidência de pragas e doenças.

Em publicação anterior, de 21 de outubro, a Ceasa/MS também apontou o avanço de doenças bacterianas nas plantações, como a mancha-bacteriana e a pinta-bacteriana, com base em levantamento do Hortifrúti/Cepea.

As chuvas dificultaram até mesmo a aplicação de defensivos agrícolas, prejudicando o controle desses problemas nas lavouras.

3. Sazonalidade e dependência de outras regiões produtoras: a oferta de tomate varia ao longo do ano, conforme o calendário agrícola de cada região. Por isso, os centros de abastecimento dependem de diferentes estados para manter o fornecimento regular.

Em Mato Grosso do Sul, entre os principais fornecedores estão Paraná, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Quando essas regiões enfrentam problemas de produção simultaneamente, a quantidade de mercadoria disponível para outros mercados diminui.

Segundo Begena, as condições climáticas atípicas de 2026 intensificaram os efeitos da sazonalidade, desequilibrando a relação entre oferta e procura.

4. Atrasos na colheita podem prolongar os preços elevados: a recuperação do mercado também depende da entrada de novos volumes de tomate. Entretanto, os problemas climáticos podem provocar atrasos nas colheitas previstas para os próximos meses. A Ceasa/MS alerta que possíveis adiamentos das safras de janeiro e fevereiro podem prolongar o período de oferta reduzida.

Isso significa que, mesmo com a passagem do período mais crítico das chuvas, os preços podem demorar a recuar. A produção precisa se recuperar para que o abastecimento volte a níveis mais regulares.

Preço do quilo do tomate nas capitais brasileiras

Preços médios no varejo – outubro de 2026 | Fonte: DIEESE e Conab

CapitalPreço por kg
CuiabáR$ 15,22
Rio de JaneiroR$ 15,21
Porto AlegreR$ 14,94
FlorianópolisR$ 14,35
VitóriaR$ 13,82
CuritibaR$ 12,95
BrasíliaR$ 12,81
São PauloR$ 12,59
FortalezaR$ 12,59
Belo HorizonteR$ 12,35
Porto VelhoR$ 12,04
Rio BrancoR$ 11,96
BelémR$ 11,63
PalmasR$ 11,60
GoiâniaR$ 11,47
MacapáR$ 10,49
Boa VistaR$ 10,41
Campo GrandeR$ 10,18
São LuísR$ 9,35
ManausR$ 9,31
RecifeR$ 9,03
SalvadorR$ 8,87
NatalR$ 8,67
João PessoaR$ 8,32
TeresinaR$ 8,06
MaceióR$ 7,71
AracajuR$ 6,85

Fonte: Conab – Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, outubro de 2026.

Quando o preço do tomate vai baixar?

A queda depende principalmente da recuperação das lavouras e do aumento da quantidade de tomate disponível nos centros de abastecimento. Segundo a Ceasa/MS, as condições climáticas nas regiões produtoras, o ritmo das colheitas e a entrada de novas mercadorias serão determinantes para o comportamento das cotações.

Enquanto a oferta permanecer limitada, o mercado continuará sujeito a oscilações. A expectativa de normalização depende, portanto, de uma recuperação da produção nas principais regiões fornecedoras do país.

Jornalista Anny Malagolini
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Tem passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado e Tempo Novo. Profissional sob o DRT 1272/MS

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